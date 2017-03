Kultaharkkoja ja luksusautoja – salakuljettajat yrittivät rikastua uhanalaisilla kaloilla

Luksusautoja, miljoonan euron arvosta kultaharkkoja ja käteistä rahaa – ja kahden miljoonan euron arvosta ankeriaanpoikasia.



Tällaisen saaliin saivat Kreikan ja Espanjan viranomaiset iskettyään hiljattain rikollisorganisaatioon, jonka epäillään salakuljettaneen yli kymmenen tonnia äärimmäisen uhanalaisia ankeriaita Euroopasta Kiinaan. Viranomaiset arvioivat salakuljettajien tehneen yli 10 miljoonan euron voitot toiminnallaan.



Ankeriasoperaatio käynnistyi Espanjasta, missä viranomaiset ryhtyivät tutkimaan yritystä, joka oli tehnyt epäilyttäviä ankeriasostoksia neljästä eri maasta. Kalat kuljetettiin Kreikkaan väärien papereiden turvin, mistä ne vietiin edelleen Aasian markkinoille.



Europolin ja Eurojustin tukemassa operaatio Abaiassa on tehty ainakin 17 pidätystä. Salakuljetusringin toiminnasta on saatu tietoa muun muassa rikollisilta takavarikoitujen dokumenttien ja muistilaitteiden avulla.



Ankeriaskanta kärsii



Ankeriasringin pysäyttäminen on Europolin mukaan viime vuosien merkittävin yksittäinen operaatio Euroopassa uhanalaisten lajien salakuljetusta vastaan.



Sekä EU:n ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella että Europolin johtaja Rob Wainwright kiittelivät operaation tuloksia ja viranomaisten yhteistyötä, kun viranomaiset tiedottivat operaatio Abaiasta tällä viikolla.



Salakuljettajat verottivat toiminnallaan samaa ankeriaskantaa, joka elää Suomenkin vesistöissä. Käärmemäisen kalalajin kannat ovat pudonneet sadasosaan 1980-lukua edeltävästä tasosta.



Syytä ankeriaan romahdukseen ei tunneta tarkasti. Kyse voi olla ylikalastuksesta, muutoksista elinympäristössä, ilmastonmuutoksesta, taudeista tai eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.



Ankerias ei lisäänny vankeudessa



Euroopan ankeriaat vaeltavat 6–18-vuotiaina kutemaan tuhansien kilometrien päähän Pohjois-Atlantin länsiosiin. Poikaset viipyvät kuoriuduttuaan Sargassomeressä 1–2 vuotta ja ajelehtivat sen jälkeen Golf-virran mukana Euroopan rannikolle.



Eurooppaan saavuttuaan ne ovat muuttuneet 6–12-senttisiksi läpikuultaviksi lasiankeriaiksi, jotka hakeutuvat jokisuistoihin. Salakuljettajat olivat vieneet Euroopasta Aasiaan juuri näitä nuoria ankeriaita, joiden hinta on viime vuosina kohonnut pimeillä markkinoilla.



EU kielsi ankeriaiden viennin vuonna 2010, mutta kysyntä Aasiassa on vain kasvanut sen jälkeen. Scientific American -lehden mukaan yksi selitys on vuoden 2011 maanjäristyksessä ja tsunamissa, joka tuhosi laajasti Japanin ankeriaskasvattamoja.



Arvostettu herkku ei lisäänny vankeudessa, vaan muotoaan muuttavat pitkäikäiset kalat on kasvatettava altaissa merestä pyydystetyistä poikasista.