Kuivuuden ja maastopalojen kanssa ei taistella vain Ruotsissa: Tanskassa suljettiin kokonainen saari, Latviassa evakuoitiin pikkukylä

Kuivuus ja maastopalot eivät kiusaa vain Ruotsia ja Suomea, vaan muissakin pohjoisissa maissa on taisteltu maastopaloja ja niiden uhkaa vastaan.

Tanskassa on suljettu kokonainen lomasaari kuivuuden takia, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. Pieni asumaton saari Fynin saaren pohjoispuolella on luonnonsuojelualue, joka houkuttelee 30 000–40 000 turistia vuodessa. Saari suljettiin DR:n mukaan, koska pelastuslaitoksen olisi liian vaikeaa päästä saarelle, jos maastopalo syttyisi. Saarelle ei pääse autolla vaan vain kävellen matalan veden yli.

Latvian länsiosissa määrättiin pikkukylä evakuoitavaksi keskiviikkona lähellä riehuvan palon vuoksi, kertoo AFP. Stiklin kylästä evakuoitiin kymmeniä ihmisiä, kun savu ja tuhka levisivät kohti kylää.

Etelä-Norjassa on ollut viimeisen kahden viikon aikana 350 paloa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Tilanne on vaikea, mutta hallinnassa. Riski uusien palojen syttymiselle on edelleen olemassa.