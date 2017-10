Kryoelektronimikroskopia mullistaa biokemian alan: Kemian Nobel-palkinto jaettiin kolmen tutkijan kesken

Kemian Nobel-palkinto myönnettiin keskiviikkona Tukholmassa Jacques Dubochetille, Joachim Frankille sekä Richard Hendersonille. Palkinnot myönnettiin kryoelektronimikroskopian kehittämisestä biomolekyylien korkeatasoisen rakenteen määrittämiseksi.

Frank on tutkijana Yhdysvalloissa New Yorkin Columbian yliopistossa. Hän on syntynyt Siegessä Saksassa vuonna 1940. Dubochet on syntynyt Aiglessa Sveitsissä vuonna 1942 ja työskentelee Lausannen yliopistossa Sveitsissä. Henderson puolestaan on syntynyt vuonna 1945 Edinburghissa Skotlannissa. Hän työskentelee Iso-Britanniassa Cambridgessä MRC:n molekyylibiologian laboratoriossa.



Nobelin tuomariston mukaan uusi teknologia mullistaa biokemian alan. Tutkijat onnistuivat visualisoimaan kohteita, jotka ovat yleensä näkymättömiä ihmissilmälle kryoelektronimikroskopian avulla. Tämä on tärkeää muun muassa lääketieteen kehitykselle.

Elektronimikroskooppi ei ole uusi keksintö. Saksalainen fyysikko Ernst Ruska rakensi ensimmäinen elektronimikroskoopin jo vuonna 1932. Elektronimikroskooppi mahdollistaa pienten yksityiskohtien havaitsemisen elektronisuihkun avulla. Elektronimikroskoopin ei aiemmin uskottu soveltuvan pienten biomolekyylien tutkimiseen, sillä usein vahvat elektronisäteet tuhosivat herkän materiaalin. Vuonna 1990 Henderson onnistui kuitenkin luomaan kolmiulotteisen ja atomintarkan kuvan valkuaisaineesta. Frank teki Hendersonin kehittelemästä tekniikasta yleisesti käyttökelpoisen. Vuosina 1975-1986 hän kehitti kuvankäsittelytavan, jossa elektronimikroskoopin epäselvät kaksiulotteiset kuvat analysoitiin ja yhdistettiin teräväksi kolmiulotteiseksi rakenteeksi. Dubochet puolestaan lisäsi kaksikon keksintöihin vettä. Hän havaitsi, että nestemäinen vesi voisi auttaa biomolekyylien tutkimisessa. 1980-luvun alkupuolella Dubochet upotti biomolekyylin veteen, jonka hän jäädytti veden niin nopeasti, ettei veteen ehtinyt muodostua jääkristalleja, jotka olisivat haitanneet biomolekyylin tutkimista. Metodin avulla biomolekyyli säilytti luonnollisen muotonsa, ja sitä pystyi tarkastelemaan lähemmin.

Haluttu atomiresoluutio saavutettiin vuonna 2013. Nyt tutkijat voivat muodostaa rutiininomaisesti kolmiulotteisia kuvia biomolekyylien rakenteista. Viime vuosina tieteellisiin julkaisuihin on voitu lisätä tarkkoja kuvia esimerkiksi valkuaisaineista ja Zika-viruksesta.