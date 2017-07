Kruununprinsessa Victorian 40-vuotispäivän juhlitaan suurieleisesti kaksi päivää

Ruotsin kruununprinsessa Victoria täyttää tänään 40 vuotta. Suuret kaksipäiväiset juhlallisuudet alkoivat kello 11 Suomen aikaa Tukholman Kuninkaanlinnan Linnakirkosta kunniajumalanpalveluksella. Paikalla ovat Ruotsin kuningasperhe, Victorian puolison prinssi Danielin perhe ja hovin palvelusväki.

Juhlat jatkuvat kuninkaanlinnan puutarhassa, jossa Victoria vastaanottaa lahjoja.

Syntymäpäiväjuhlat kestävät kaksi päivää. Tänään päivällä Victoriaa juhlitaan Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Ilta päättyy perinteiseen gaalaan Öölannin saarella Borgholmissa.

Huomenna Victoria vastaanottaa ihmisten onnentoivotuksia Öölannin Sollidenin linnan edustalla. Tämä perinne on siirretty poikkeuksellisesti syntymäpäivän jälkeiselle päivälle.

Victoria on ollut jo pitkään Ruotsissa niin suosittu, että kuningas Kaarle Kustaa on kohdannut kysymyksiä vallanperimyksen ajankohdasta. Osaltaan Victoria on länsinaapurin lemmikki siksi, että hän meni naimisiin tavallisen kansalaisen Daniel Westlingin kanssa.

Victoria on jo hahmotellut, millaisiin asioihin haluaisi itse valtionpäänä kiinnittää erityishuomiota. Listan kärkipäässä ovat ympäristö- ja ilmastokysymykset.

Kruununprinsessa Victorialla ja prinssi Danielilla on kaksi lasta, prinsessa Estelle ja prinssi Oscar.