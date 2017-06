Kriisi voi vaikuttaa myös Qatarin jalkapallon MM-kilpailuihin

Asiantuntijat arvioivat, että Qatarin tilanne saattaa vaikuttaa maassa viiden vuoden kuluttua järjestettäviin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin. Qatarille vuonna 2010 myönnetty kisaisännyys on synnyttänyt kritiikkiä vuosien saatossa, eivätkä Persianlahden alueen viimeisimmät tapahtumat ainakaan vähennä kritiikkiä.

- Tämä on massiivinen paine Qatarille. Qatar tietää, että on olemassa vaihtoehtoisia paikkoja kisojen järjestämiseen, joten he katsovat nyt olkansa yli, Persianlahden maihin perehtynyt analyytikko Kristian Ulrichsen Houstonin Rice-yliopistosta sanoo.

Jo aiemmin on kerrottu, että Yhdysvallat olisi kiinnostunut maailman suurimman jalkapallotapahtuman järjestämisestä vuonna 2022. Qatarin hanketta on kritisoitu esimerkiksi rakennustöiden vaarallisuuden ja sääolosuhteiden vuoksi. MM-kilpailut pelattaisiin kesän sijaan marras-joulukuussa.

Myös Dohassa tämän vuoden joulukuussa pelattavaksi suunniteltu Persianlahden maiden turnaus on vaarassa peruuntua.