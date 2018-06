Kreml: Venäjän ja Pohjois-Korean johtajien tapaaminen voi toteutua

Samaan aikaan korkea-arvoinen pohjoiskorealainen vei Kim Jong-unin kirjettä Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille.

Venäjän ja Pohjois-Korean johtajien Vladimir Putinin ja Kim Jong-unin välinen huippukokous voi toteutua, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille perjantaina. Hänen mukaansa tapaamisen muodon ja ajan ratkaisevat diplomaatit.

Huippukokouksesta keskusteltiin Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin vieraillessa Pohjois-Koreassa. Lavrov tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, kertoi Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto aiemmin.

Pohjois-Korea on perjantaina aktiivinen myös Yhdysvaltain suuntaan. Johtava pohjoiskorealainen virkailija aikoi perjantaina ojentaa Kim Jong-unin kirjeen Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille käydessään harvinaisella vierailulla Valkoisessa Talossa.

Trump: Useat suorat neuvottelut tarpeen

Trumpin ja Kimin on määrä tavata Singaporessa 12. kesäkuuta. Trump aikoo yrittää painostaa Kimiä luopumaan ydinaseistaan. Trump tunnusti torstaina, että tämä yritys vaatinee useampia kierroksia suoria neuvotteluja.

– Haluaisin sen toteutuvan yhden tapaamisen aikana, Trump sanoi uutistoimisto Reutersille.

– Mutta usein sopimuksia ei tehdä näin. On hyvä mahdollisuus, että se ei toteudu yhdessä, kahdessa tai kolmessa tapaamisessa. Mutta se toteutuu jossain vaiheessa.

Pohjois-Korean delegaatiota Yhdysvalloissa johtaa Kim Yong-chol, joka on Kim Jong-unin läheinen avustaja.

Kim oli lentänyt ensin New Yorkiin neuvotellakseen Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon kanssa huippukokouksen pelastamisesta. Pompeo varoitti, että edistyksestä huolimatta nopeaa ratkaisua ei ole olemassa.

– Heidän on valittava polku, joka on täysin erilainen kuin mitä heidän maansa on edennyt vuosikymmeniä. Kukaan tuskin yllättyy siitä, että on hetkiä, jolloin suoraa edistystä ei tapahdu, hän sanoi.

Etelä-Korean Soulissa Yhdysvaltain neuvottelijat ilmaisivat optimistisuutensa tavattuaan Pohjois-Korean edustajia Panmunjomissa etelän ja pohjoisen välisellä rajalla.

Neuvotteluissa valmisteltiin maiden johtajien välistä huippukokousta Singaporessa.

– Uskomme menevämme oikeaan suuntaan käynnissä olevassa konsultaatioiden sarjassa, sanoi Yhdysvaltain Filippiinien suurlähettiläs Sung Kim, joka on erikoistunut Pohjois-Korean asioihin.