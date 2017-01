Kreikassa kylmä koettelee pakolaisleirien asukkaita

Pakkanen koettelee pakolaisleirien asukkaita Kreikassa. Punaisen Ristin edustajan mukaan vaikeinta on maan pohjoisosissa ja saarilla, missä on viime päivinä ollut eniten pakkasta ja lunta. Osa Kreikkaan tulleista pakolaisista on edelleen telttamajoituksessa.

- Nyt näyttäisi siltä, että mennään lämpöisempään päin eli pahimmat päivät ovat kohta ohi, arvioi Tiina Saarikoski. Hän työskentelee Kreikassa kansainvälisen Punaisen Ristin operaatiomanagerina.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Pohjois-Kreikassa oli eilen kylmimmillään jopa viisitoista astetta pakkasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Thessalonikissa on vielä lähipäivinä luvassa 5-6 asteen pakkasia.

Avustusjärjestöt ovat vahvistaneet pakolaisleirien telttoja, jakaneet niihin kerosiinilämmittimiä ja eristäneet telttojen pohjia maanpinnasta.

- Nämä ovat väliaikaisia toimia, jotta ihmiset pärjäävät talven yli, sanoo Saarikoski.

Saarikoski kertoo, että osa Kreikassa olevista Eurooppaan pyrkijöistä on päässyt konttimajoitukseen ja sitä pyritään järjestämään yhä useammalle. Rahtikonttiin rakennettu pieni asunto on helpompi lämmittää kuin teltta.

Kreikassa on yli 60 000 Eurooppaan pyrkivää ihmistä, pääosa heistä syyrialaisia. Saarikosken mukaan tilanne on erityisen vaikea Kreikan saarilla, missä pakolaisleireillä on jopa kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin mille leirit on mitoitettu.