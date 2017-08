Koulurakennus romahti osittain räjähdyksessä Minnesotassa - yksi kuollut ja yksi kateissa

Yhdysvalloissa ainakin yksi ihminen on kuollut Minnesotan osavaltiossa koulussa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo uutiskanava CNN. Uutiskanavan mukaan lisäksi yksi ihminen on kateissa ja yhdeksän on viety sairaalaan. Osa loukkaantuneista on kriittisessä tilassa.

Poliisin mukaan sekä kuollut että kadoksissa oleva henkilö kuuluvat koulun henkilökuntaan, CNN kertoo. Poliisi ei kuitenkaan vielä antanut tarkempia tietoja kuolleesta ja kadonneesta.

Pelastusviranomaiset etsivät mahdollisia uhreja rakennuksen rauniosta.

Räjähdys tapahtui Minneapolisin kaupungissa yksityisessä koulurakennuksessa. Osa koulurakennuksesta on romahtanut räjähdyksen seurauksena. Viranomaiset epäilevät rakennuksen romahtaneen kaasuräjähdyksen vuoksi.

Tapahtuma-aikaan lähistöllä olleen silminnäkijän mukaan kaksi miestä oli huutanut ennen räjähdystä: "Kaasua! Menkää ulos!". Silminnäkijän mukaan pian tämän jälkeen koululla oli tapahtunut räjähdys.

Koulussa oli tapahtuma-aikaan tavallista vähemmän ihmisiä, sillä oppilaitos on kesätauolla. Koulun mukaan kaikki muut henkilökuntaan kuuluvat ja kesäopiskelijat on tavoitettu.

Linkki juttuun