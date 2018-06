Korkea-arvoinen Pohjois-Korean edustaja saapui Valkoiseen taloon

Kim Yong-chol, korkea-arvoinen Pohjois-Korean edustaja, on saapunut vierailulle Valkoiseen taloon Washingtonissa.

Kim tapaa presidentti Donald Trumpin tämän virkahuoneessa. Lisäksi hän tapaa ulkoministeri Mike Pompeon.

Pohjois-Korean edustajan uskotaan toimittavan Trumpille kirjeen Pohjois-Korean johtajalta Kim Jong-unilta liittyen Kimin ja Trumpin mahdolliseen tapaamiseen.

Johtajien piti tavata Singaporessa 12. kesäkuuta, mutta tapaaminen ehti jo peruuntua. Trump perui sen, kun Kim oli uhkaillut tapaamisen perumisella, mikäli Yhdysvallat jatkossakin vaatii Pohjois-Koreaa yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan. Tapaamisen valmisteluja on tästä huolimatta jatkettu edelleen, ja Trump on ilmaissut pitävänsä mahdollisena, että se toteutuu alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Yhdysvaltalaiset virkamiehet sanoivat uutistoimisto AFP:n mukaan, että kirje ei ehkä ratkaise kaikkia esillä olevia kysymyksiä, mutta se saattaa parantaa mahdollisuuksia tapaamisen järjestämiseen.

Koreat tapasivat myös keskenään

Ulkoministeri Pompeo tapasi Kim Yong-cholin jo torstaina New Yorkissa. Tapaamisen jälkeen hän sanoi, että Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välisissä neuvotteluissa on tapahtunut suurta edistystä.

Pompeo kertoi korostaneensa tapaamisessa Yhdysvaltojen pitävän ehdottoman tärkeänä Korean niemimaan kokonaisvaltaista, todennettavissa olevaa ja peruuttamatonta ydinaseriisuntaa. Pompeo sanoi Pohjois-Korean olevan valmis ydinaseriisuntaan, mikäli Yhdysvallat saa maan vakuuttuneeksi siitä, että ydinaseista luopuminen parantaisi maan turvallisuutta eikä heikentäisi sitä.

Pompeo myönsi, että tehtävä on hyvin vaikea ja että tekemistä on vielä paljon. Hän myös korosti, että päätös ydinaseriisunnasta on yksin pohjoiskorealaisten käsissä.

Myös Etelä-Korean korkea-arvoiset edustajat tapasivat perjantaina pohjoisen naapurimaansa edustajia. Koreat ovat sopineet tapaavansa vielä useamman kerran kesäkuun aikana.