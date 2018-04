Koreoiden johtajat aikovat solmia rauhansopimuksen – sopimus päättäisi 65 vuotta jatkuneen sotatilan

Huippukokous: Mahdollisesta ydinaseriisunnasta Pohjois-Korean johtaja haluaa neuvotella Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Koreoiden johtajat julistivat perjantaina aikovansa solmia rauhansopimuksen, joka päättää 65 vuotta maiden välillä vallinneen sotatilan. Pohjoisen Kim Jong-un ja etelän Moon Jae-in tapasivat perjantaina Panmunjomin rajakylässä ja ilmoittivat, että sopimus allekirjoitetaan tämän vuoden aikana.

– Koreat ilmoittavat julistuksessaan sodan loppuvan, itse rauhansopimuksesta ei vielä julistuksessa suoraan puhuta. Julistuksessa pyritään luomaan Koreoiden, Yhdysvaltain ja Kiinan väliset neuvottelut, joissa rauha solmitaan, sanoo, tarkentaa Korea-tutkija Antti Leppänen Turun yliopistosta.

Julistuksessa luvataan myös vähentää aseita, luopua vihamielisistä toimista ja muuttaa linnoitettu raja rauhanvyöhykkeeksi.

"Johtajat julistavat 80-miljoonaisen kansamme ja koko maailman edessä, että Korean niemimaalla ei enää sodita ja että uusi rauhan aika on alkanut", luki julistuksessa.

Leppäsen mukaan Korean niemimaa on ollut viimeisten 70 vuoden aikana poliittisesti, sotilaallisesti ja ideologisesti jakautunut.

– Sopimusta voidaan pitää historiallisena, kyseessä on jo kolmas viimeisten 18 vuoden aikana, kun Koreoiden johtajat tapaavat.

Vuoden 2000 tapaaminen merkittävämpi

Leppänen pitää kuitenkin vuoden 2000 ensimmäistä tapaamista nykyistä merkittävämpänä. Uutta on kuitenkin se, että nyt pohjoisella on ydinase.

– Nyt aikomukset ovat hyviä, mutta tämä on vasta alku. Kaikkein suurimpana asiana suossa on ydinasekysymys. Se on Koreoiden julistuksessa aika sivuosassa.

Julistuksen mukaan tavoitteena on Koreoiden niemimaan täydellinen ydinaseettomuus. Se, miten tästä jatketaan eteenpäin, jää Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välisiin neuvotteluihin. Kim ja presidentti Donald Trump tapaavat touko-kesäkuussa.

– Niissä neuvotteluissa selviää, mitä Pohjois-Korea haluaa vastineeksi siitä, että se jäädyttäisi ydinaseensa tai jopa asteittain luopuisi niistä.

Leppänen pitää kokousta merkkinä myönteisestä ilmapiiristä Korean niemimaalla ja se varmasti vähentää sotilaallisten yhteenottojen vaaraa.

USA:n kanssa neuvotellaan ydinaseista

Kimin ja Trumpin tapaamisessa on Leppäsen mukaan kovemmat kortit pöydässä.

– Pohjois-Korea pitää ydinaseiden suhteen varsinaisena keskustelukumppaninaan Yhdysvaltoja.

Nyt pidetty huippukokous käytiin hyvässä hengessä. Alkuvuodessa ensimmäisissä tapaamisissa pohjoinen sanoi selvästi, että ydinaseista se ei halua neuvotella etelän kanssa.

Leppänen siteeraa eteläkorealaista konservatiivista lehteä, jonka mukaan Pohjois-Korea ei näytä muuttaneen omaa ydinaseriisuntaa koskevaa kantaansa.

Mahdollista on, että vastineeksi ydinaseestaan luopumisesta pohjoinen vaatii Yhdysvaltoja vetämään ydinasesuojan etelän päältä.

– Korean asioita seuraavilla on nyt kuitenkin positiiviset tunnelman toteutuneen huippukokouksen jälkeen, Leppänen sanoo.

Pohjois-Korean vastaiset pakotteet ovat koventuneet vuosi vuodelta ja nyt maa on siksi tiukilla, että Kimin uskotaan halunneen neuvottelupöytään pakotteiden lieventämiseksi ja taloudellisten myönnytysten saamiseksi Etelä-Koreasta.