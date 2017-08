Kööpenhaminan edustalta löytyi silpoutunut naisen ruumis – ratkeaako sukellusvenemysteeri?

Tanskaa ja Ruotsia piinanneessa sukellusvenemysteerissä paljastui myöhään maanantaina uusia, karmivia yksityiskohtia.

Ensin Tanskan poliisi ilmoitti tiedotteessaan, että tanskalaiskeksijä Peter Madsen oli kertonut ruotsalaisen toimittajan Kim Wallin kuolleen onnettomuudessa keksijän omistamassa sukellusveneessä.

Myöhemmin kerrottiin, että polkupyöräilijä oli löytänyt naisen ruumiin Kögenlahdelta Juutinrauman rannasta, läheltä Madsenin sukellusveneen uppoamispaikkaa.

Tanskan poliisi kertoi, että ruumiin tunnistaminen tulee olemaan vaikeaa, koska se on pahoin silpoutunut. Poliisin mukaan jäljellä on pelkkä torso, jossa ei ole päätä, käsiä tai jalkoja. Lisäksi ruumis on ollut pitkään vedessä, mikä vaikeuttaa tunnistamista.

"Hautasi" toimittajan mereen

Poliisin mukaan Madsen on kertonut sekä poliisille että käräjäoikeudelle, että onnettomuuden jälkeen hän olisi "haudannut" Wallin mereen määrittelemättömään paikkaan Kögenlahdella.

– Uskomme Madsenin puhuneen totta siitä, että Wall kuoli sukellusveneessä, kertoi Kööpenhaminan poliisin edustaja Steen Hansen uutistoimisto TT:lle.

Hän ei halunnut kertoa, oliko Wall kuollut Madsenin mukaan torstaina vai perjantaina. Poliisi epäilee edelleen Madsenin aiheuttaneen Wallin kuoleman varomattomuudellaan.

Poliisille on muodostunut kuva siitä, miten sukellusvene kulki Kögenlahdella ja Juutinraumassa. Aiemmin ei ole tiedetty sukellusveneen liikkeistä perjantain vastaisen yön ja aamupäivän välillä.

– Tanskan merenkulkuviranomaiset ovat selvittäneet reitin, Hansen kertoi.

Ruotsalaistoimittajan etsintöjen kerrottiin maanantaina jatkuvan. Alueella tehdään sukelluksia, ja lisäksi apuna käytetään kaikuluotaimia.

Madsenin rakentama ja kehittämä sukellusvene upposi perjantaina 11. elokuuta. Wall nähtiin veneessä edellisenä päivänä, mutta sen jälkeen hänestä ei ole havaintoja.