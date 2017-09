Kommentti: Trumpin USA viestii sitoutumista Natoon tositoimilla – "Suurlähettilään nimitys oli tärkeä viesti"

Amerikkalaisia virkamiehiä ei käy kateeksi. Presidentti Donald Trump ottaa kantaa puheilla ja tviiteillä niin arvaamattomasti, että pitkän linjan puurtajien on vaikea pysyä perässä.

Taannoin ulkoministeri Rex Tillerson ehti juuri rauhoitella arabimaiden ja Qatarin välistä pakotekiistaa, kun Trump ottikin paljon jyrkemmän kannan. Suurvallan koneisto käänsi kelkkansa parissa tunnissa.

Suomelle ja muille Yhdysvaltojen kumppanimaille politiikan ulkopuolelta tullut presidentti on haaste. Olisi kyettävä erottamaan tositoimet - kuten viralliset päätökset ja vahvistettu lainsäädäntö - rempseistä puheista ja pintakuohusta.

Iso osa politiikasta ja vallankäytöstä on joka tapauksessa puhetta. Presidentin tviitti on teko, jolla on vaikutusta. Silti se ei ole tosielämän teko, kuten allekirjoitettu sopimus tai sotajoukkojen siirtäminen.



Suomalaisille merkitystä on sillä, että kauppavaihto kasvaa ja esimerkiksi puolustusvoimien kahdenvälinen yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa etenee. Suuressa Aurora-sotaharjoituksessa suomalaiset sotilaat "hyökkäävät idästä" Ruotsiin yhdessä amerikkalaisten kanssa. Ymmärrys lisääntyy, yhteensopivuus hioutuu.

Kotimainen Nato-keskustelu on edennyt ilahduttavasti juupas-eipäs-poteroista, kun ideologiatasolta on päästy lähelle käytäntöä.

Trumpin kampanjapuhe Natosta "aikansa eläneenä" säpsäytti meilläkin. Kun hän sitten käänsi kelkkansa ja osoitti kiinnostusta Natoon, oli aihetta helpotukseen. Suomi ei ole Yhdysvalloista riippuvainen maa, mutta Yhdysvaltojen sitoutuminen demokraattisen lännen puolustamiseen on meille ainutlaatuisen tärkeä tuki.



Entä Trumpin teot? Keskeisissä liittovaltion virastoissa on avaintehtäviä täyttämättä. Trump on ollut hidas nimittämään asiantuntijoita ulkoministeriöön, joka toimii Yhdysvaltojen korvina kautta maailman. Vaarana on, että kyky analyysiin ohenee ja sotalobbarit saavat liikaa painoarvoa esimerkiksi Koreoiden suunnalla.

Suomi saa vielä odottaa uuden suurlähettilään nimittämistä. Elokuussa Trump nimitti suurlähettilään Britanniaan ja sotilasliitto Natoon.

Nato-nimitys huokuu liittouman tärkeyttä suurimmalle jäsenmaalleen. Senaatin hyväksymä uusi Nato-lähettiläs Kay Bailey Hutchison ei ole kuka tahansa diplomaatti, vaan hän on pitkäaikainen republikaanisenaattori Texasista, entinen alahuoneen puolustusasiain komitean jäsen ja ulkoministeri Tillersonin henkilökohtainen ystävä.

Virkamieslähde Yhdysvaltojen ulkoministeriöstä korostaa Lännen Medialle, että Hutchison on jo "osoittautunut äärimmäisen aktiiviseksi". Hänen nimityksensä viestittää Nato-liittouman tärkeydestä Yhdysvalloille.

- Sitoutumisemme artikla 5:een on kivenkova, ulkoministeriöstä lisätään muistuttaen Nato-maiden jäsenyyssopimuksen keskinäisistä turvatakuista.



Tositoimet kertovat Yhdysvaltojen pitkän aikavälin sitoumuksista enemmän kuin sata Trumpin tviittiä.

Länsi ei ole katoamassa, vaikka "vapaan maailman johtaja" onkin kotimaassaan useiden Venäjä-tutkintojen kohteena. Jos Trump niistä selviää ja karistaa epäilyt vääristä uskollisuudenvaloista Vladimir Putinin suuntaan, maailma alkaa uudelleen näyttää kohtalaisen tutulta.

Kerkeä kieli ei ole järkyttänyt turvallisuusjärjestelmän peruspilareita.