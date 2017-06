Kommentti: Terrorismin voi kitkeä

Liika on liikaa, lausui pääministeri Theresa May sunnuntaina ja tuli samalla siteeranneeksi brittiläisen Chumbawamba-yhtyeen vuosien takaista samannimistä kappaletta. Siinä riimitellään suurin piirtein näin: ”Seuraan kauhulla/ kuinka ihmiset alkavat seurata/ päättäjiä ja johtajia/ jotka haluavat pystyttää aitoja”.

May vaatikin kovempia toimia terrorismia vastaan. Sopii kysyä, mitä nämä toimet voisivat olla. May viittasi verkkotiedusteluun, mutta Britannian tiedustelujärjestelmä on jo nykyään maailman huippua. Britannian terroriuhka on ollut korkea jo pitkään, joten poliisin valmiuttakaan on vaikea enää nostaa.

Tosiasiassa koko Euroopassa aletaan olla siinä pisteessä, että ilman ulkonaliikkumiskieltoa tai poikkeustilan julistamista kovin paljon ei ole tehtävissä.

Terrorismi voidaan kyllä kitkeä, ja May tietää hyvin miten se tehdään: ratkaisemalla Syyrian, Libyan ja Afganistanin konfliktit. Kaaos näissä maissa pitää yllä ääri-islamistien lietsomaa kulttuurien välistä sotaa.

Tätä eivät May tai muut johtajat tohdi sanoa ääneen. Konfliktien ratkaiseminen sattuu olemaan paljon vaikeampaa kuin aitojen rakentelu. Länsimaat osaavat kyllä sotia, mutta kestävää rauhaa ne eivät ole saaneet aikaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi toistamiseen Irakiin.