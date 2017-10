Kommentti: Palestiinalaisten sopu ei vielä riitä suureen muutokseen — Hamasin aseet yksi kiistakysymys

Gazan kaistalla asuvien palestiinalaisten elämä voi helpottua, jos palestiinalaisten Fatah- ja Hamas-ryhmien sopu pitää. Tämä on ollut yksi Egyptissä käytävien neuvottelujen päätavoitteista.

Gaza kärsii mittavista sähkökatkoista, työttömyydestä ja monista tarvikkeista on pulaa kaistan tiukan valvonnan takia. Lisäksi julkisen sektorin työntekijöille ei ole aina maksettu palkkojaan.

Toiveena on, että hallinnon yhtenäistäminen mahdollistaisi toimivamman rajavalvonnan, suuremmat tavaratoimitukset, säännöllisen palkkojen maksun ja energian saannin. Yhtenä ongelmana on ollut YK:n tilastojen mukaan myös se, että tänä vuonna moni vakavasti sairas gazalainen ei ole päässyt hakemaan hoitoa muualta. Syinä ovat YK:n mukaan olleet Länsirannan Fatah-hallinnon viivyttely maksuissa ja Israelin antamat matkustuskiellot.

On valitettavasti helppo olla kyyninen sen suhteen, ettei tänään torstaina julkistettu sopu johda suureen muutokseen. Neuvotteluissa ei ole vielä käsitelty sitä, mitä tehdään Hamasin aseille? Pidetäänkö vaalit? Ja mikä on mahdollisen yhtenäisen palestiinalaishallinnon linja neuvotteluihin Israelin kanssa? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, joihin on vaikeata löytää kompromissia maltillisemman Fatahin ja terroristijärjestöksikin kutsutun Hamasin välillä. Ryhmien välit ovat olleet poikki jo vuodetsa 2006.

Ryhmittymiä ajaa yhteen kuitenkin se, että ne ovat oman kansansa keskuudessa epäsuosittuja. Hamasin valta Gazassa on tuonut ihmisille sotaa, puutetta ja pelkoa. Fatahia on taas pidetty kansan keskuudessa jo pitkään korruptoituneena. Monet palestiinalaiset inhoavatkin omaa hallintoaan, koska eivät tunne sen saavan aikaan mitään merkittävää ihmisten hyväksi.

Hyvin luottavainen optimisti voi nähdä Fatahin ja Hamasin sovussa mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen varsinkin, jos maltillinen linja voittaa.

Hyvä tulevaisuus edellyttäisi kuitenkin rauhaa Israelin kanssa, ja pitävä rauha vaatisi suuria myönnytyksiä niin Israelilta kuin palestiinalaisilta. Toistaiseksi rauha on yhä kaukana, kun väkivalta jatkuu, siirtokunnat laajenevat ja viha sekä pelko ovat suurempia kuin luottamus ja yhteisymmärrys.