Kommentti: Ei huivia, kiitos

Ranskan kansallisen rintaman puheenjohtaja Marine Le Pen liittyi niiden naisten joukkoon, jotka kieltäytyivät käyttämästä huivia, vaikka sitä vaadittiin. Tapaaminen libanonilaisen uskonnollisen muslimijohtajan kanssa peruuntui tiistaina, kun Le Pen piti kiinni oikeudestaan kulkea vaaleat hiukset liehuen.



Joulukuussa Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen esiintyi huivittomana Saudi-Arabiassa. Isännät kestivät nöyryytyksen, mutta some-kansa riehaantui vaatimaan von der Leyenin teloittamista.



Epäilemättä paljaspäinen von der Leyen järkytti herkimpiä katsojia teokratiassa, jossa naiset ja miehet on erotettu tiukasti toisistaan.





Huivin käyttövaatimus alleviivaa sitä, että näissä maissa naisen asema määrittyy sukupuolen, ei hänen tehtävänsä tai asemansa perusteella. Saman sihdin läpi katsotaan myös länsimaisia naisia. Se tekee huivipakosta suomalaisesta ja länsimaisesta näkökulmasta niin kestämättömän.



Huivin käyttäminen tai huiviin pakottaminen vierailtaessa muslimimaissa on aiheuttanut suomalaispoliitikoillekin harmaita hiuksia.



Suomalaisia vaikuttajanaisia on ministereitä ja presidenttiä myöten nähty epämukavan näköisenä huivi päässä, kun he ovat vierailleet naisten pukeutumista tarkasti säätelevissä maissa.



Ulkoministeriön edustaja kertoi Helsingin Sanomissa keskiviikkona, että ulkoministeriö suosittaa Suomen edustajia käyttämään huivia, jos se kuuluu isäntämaan tapoihin.





Ulkoministeriön matkustustiedotteissa annetaan tarkkoja pukeutumisohjeita. Muun muassa Saudi-Arabian ja Iranin kohdalla muistutetaan vaatetuksesta.



Presidentti Sauli Niinistö teki valtiovierailun Iraniin viime lokakuussa. Rouva Jenni Haukio esiintyi vierailulla muhkea musta huivi päässään.



Vastavuoroisuus ja kohteliaisuus toimivat nähtävästi vain yhteen suuntaan. Vuosien varrella on ollut mielenkiintoista seurata, ketkä suurlähettiläät ovat jättäneet kättelemättä Haukiota ja sitä ennen rouva presidentti Tarja Halosta itsenäisyyspäivän vastaanotolla.



Aina maassa maan tavalla ei toimi. Itsekin yllätyin taannoin, kun Suomessa jo neljännesvuosisadan toiminut imaami ei suostunut kättelemään. Olisi luullut, että siinä ajassa on opittu sen verran kunnioittamaan maan tapoja, että suostutaan katsomaan silmiin ja tervehtimään kädestä.



Vaikka monissa muslimimaissa pukeutumiskoodi on uskonnollisen paineen alla viime vuosina tiukentunut, niin menossa on myös vastaprotesteja.



Iranilaisista miehistä levisi viime syksynä sosiaalisessa mediassa hellyttäviä kuvia huivi päässä. Miehet olivat sitaisseet huivin päähänsä ja esiintyivät paljaspäisten äitiensä, vaimojensa ja tyttäriensä rinnalla osoittaen tukeaan huivipakon poistamiseksi.