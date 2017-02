Kolumni: Trumpin naisten muotibisnes hämmentää Valkoista taloa – kaksi kohua viikon sisään

Yhdysvaltojen pääkaupungissa kohistiin tällä viikolla koruista ja korkokengistä. Kyse oli vakavammasta asiasta kuin uusimmista muotitrendeistä: presidentin perheen liiketoimien ja politiikan sekoittumisesta.



Yhden kohuista aiheutti presidentin puoliso Melania Trump, joka totesi asemansa valtakunnan ensimmäisenä naisena antavan hänelle ainutlaatuisen tilaisuuden lanseerata laajamittainen kaupallinen brändi.



Näkemys oli kirjattu kanteeseen, jonka Trump nosti brittiläisen Daily Mail -lehden julkaisijaa vastaan. Kanteen mukaan lehti oli vahingoittanut rouvan mainetta ja sitä kautta tämän mahdollisuuksia ansaita huomattavia summia myymällä nimellään muun muassa koruja ja kosmetiikkaa.



Kun lehdistö tarttui asiaan, Trump kiisti tavoittelevansa miehensä presidenttikaudesta taloudellista hyötyä.



Toinen kohu liittyi jo olemassa olevaan Trump-nimeä kantavaan muotibrändiin. Valkoinen talo puolusti poikkeuksellisilla tavoilla presidentin tyttären Ivanka Trumpin tuotteita, joiden myynti on kärsinyt boikoteista.



Ensin presidentti haukkui Twitterissä tavarataloketjun, joka oli lakannut myymästä Ivanka Trump -mallistoa. Sitten hänen avustajansa Kellyanne Conway kehotti suoraan ostamaan Ivanka-tuotteita tv-haastattelussa Valkoisen talon lehdistötilassa.



Conway rikkoi lakia, joka kieltää käyttämästä julkista virkaa myynnin edistämiseen. Presidenttiparin teot eivät todennäköisesti olleet laittomia, vaikka ne monen mielestä olivatkin epäeettisiä.



Julkisessa virassa toimivia on lailla kielletty tavoittelemasta virkansa avulla taloudellista hyötyä, mutta kyseinen laki ei koske presidenttiä. Presidentin puolison asema ei edes ole julkinen virka.



Molemmat korukohut ovat hyvä esimerkki ongelmista, joihin Donald Trumpin presidenttikaudella tullaan varmasti törmäämään tämän tästä.



Trump on Yhdysvaltojen ensimmäinen liikemiespresidentti. Lisäksi hänellä on tapana rikkoa kirjoittamattomia sääntöjä.



Trumpin ja hänen perheensä liiketoimet kietoutuvat hänen presidenttikauteensa tavoilla, jotka ovat monen mielestä perustuslain hengen vastaisia. Ennen pitkää tuomioistuimet pääsevät varmasti ottamaan kantaa siihen, rikkovatko ne myös lain kirjainta.



Kirjoittaja on Lännen Median avustaja Yhdysvalloissa.