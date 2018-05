Kolumni: Meghan ja Harry veivät maailman huomion taitavasti muualle, ja sen kuninkaalliset osaavat paremmin kuin ketkään

Kuninkaallisilla perheillä tuntuu olevan maailmassa ainoastaan yksi sallittu tehtävä, ja lauantainen hääspektaakkeli oli sitä taitavimmillaan.

Olen monen muun tavoin hieman ihmetellyt sitä, mikä kuninkaallisissa kiehtoo. Olen ihmetellyt sitä itsessänikin, vaikka en kiinnostustani ole oikein itselleni tunnustanut.

Heistä näkee vain vilauksen, jos sitäkään. Perhe ei Britanniassa äänestä, eikä sen jäsenten kanssa sovi oikein ottaa selfieitä. Puhutella saa, kunhan he puhuttelevat sinua ensin.

Niin.

Outouksista huolimatta Windsorissa oli viikonloppuna tuhansia ihmisiä seuraamassa prinssi Harryn ja Meghan Marklen avioliittoa. Kaikki tapaamani ihmiset olivat hilpeällä tuulella, iloisia ja kohteliaita, vaikka kyseessä oli massatapahtuma. Oli pukuja, kasvomaaleja ja oluttuoppeja.

Jopa poliisit, joiden tehtävä on ylläpitää järjestystä, kulkivat Union Jack -liput kiinni puvuissaan, suostuivat kaikkien kanssa valokuviin ja lainasivat hassuja pottahattujaan ihmisten kokeiltaviksi.

Long Walkin varren viheriöllä pari poliisia jopa herätti yleisöä briteiltä tutulla ”Oggy oggy oggy!” -huudatuksella. Vanhempi konstaapeli Virtanen tuskin tekisi Suomessa samaa ainakaan virkahaalari yllään.

Kaikki olivat seuraamassa avioliittoon vihkimistä. Siis instituutiota, joka suunnilleen yhtä todennäköisesti jatkuu kuin päättyy eroon. Lisäksi miljoonat seurasivat lähetystä kotonaan, tai pubeissa tai erilaisissa valvojaisissa.

Avioliitto, joka toi vain pientä ajanmukaistusta perinteiseen hoviin. Marklen edellisestä avioliitosta kohistiin ennen häitä, mutta olihan jo kruununprinssi Charles aikanaan kohahduttanut ottamalla avioeron Dianasta. Monta vuotta Dianan kuoleman jälkeen kruununperillinen meni naimisiin jo kertaalleen aviossa olleen Camilla Parker Bowlesin kanssa.

Harryn ja Meghanin suhteen ei ollut tältäkään osin, mutta paikalle saavuttiin silti.

Häät olivat kaiken lisäksi läheltäkin katsottuna uskomattoman etäiset. Kirkon edustalle pääsi vain hääparin erikseen kutsuma 1200 ihmisen joukko. Muu yleisö oli pakkautunut pienen kaupungin kaduille tai viheriöille nähdäkseen hetken avioparista. Kaikkien jututtamieni ihmisten mielestä matka oli vaivan arvoinen.

Alan ymmärtää, miksi.

Kuninkaallisilla on oikeus tehdä vain ja ainoastaan kivoja juttuja, joita on kiva seurata. Se valta heillä on älyttömän suuri.

Brexitin runteleman Britannian maine on kokenut viime vuosina suuren kolauksen, mutta tämä unohtui siksi aikaa, kun pääsi ihastelemaan morsiamen mekkoa.

Kontrastia kasvatti sekin, ettei häihin ollut juuri poliitikkoja kutsuttu. Pääministeri Theresa May joutui katsomaan lähetystä muiden tavoin televisiosta, kuten hän The Daily Mail -lehden mukaan ilmoitti ennen häitä tekevänsä.

Brittikuninkaalliset käyttävät asemaansa pääsääntöisesti edistääkseen asioita, joita he pitävät merkittävinä.

Esimerkiksi prinssi Harry on tunnettu sotilaiden hyvinvoinnin parantamisesta. Hän tekee myös työtä HIV:stä kärsivien lasten hyväksi ja edistää mielenterveysongelmista kärsivien asemaa, osin puhumalla omasta kokemuksestaan.

Nyt, tuore Sussexin herttuatar valjastetaan samaan työhön. Jo tänään sunnuntaina kuninkaallisen perheen kotisivuilla hädin tuskin mainitaan Marklen menestykäs ura näyttelijänä vaan keskitytään niihin lukuisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin, joihin hän on jo keskittynyt.

Hovilla on siis valta tehdä pelkkää hyvää. Sitä on hyvän mielen aiheuttaminen tuhansille häitä seuraaville, olkoon se jonkun mielestä kuinka höttöhömppää tahansa.

Sitä on näyttäytyminen hyväntekeväisyysjärjestön luona, kuten prinssi William teki viime vuoden Suomen-vierailullaan käydessään Icehearts-järjestön luona lämäämässä kiekkoa maaliin Helsingissä.

Hyvänteon myrkkyä ovat julkiset kohut, joihin hovi joutuu. Etäisyydellä yritetään suojella sitä, ettei kohuja tulisi liikaa.

Perhe tekee myös hyvää briteille ja Kansainyhteisön jäsenille ympäri maailmaa, ainakin kansallisen identiteetin mielessä.

– Hän on meidänkin kuningatar, kuului esimerkiksi monen viikonloppuna Windsoriin saapuneen kanadalaisen suusta.

Kauas on menty imperialismin ajoista.

Britit ovat vielä kaiken lisäksi sitoutuneita tähän kummalliseen sirkukseen. Vuonna 2017 englantilainen Opinium-tutkimusyhtiö selvitti, että 65 prosenttia Britannian aikuisista kannattaa monarkiaa.

Instituutio puolestaan maksoi viime vuonna brittiveronmaksajille noin 42,8 miljoonaa puntaa vuodessa (noin 49 miljoonaa euroa).

Britit tuntuvat siis edelleen olevan valmiita maksamaan hyvän mielen lähettiläistään, vaikka kansalla voi mennä nyt vuosia, ennen kuin hääkelloja pääsee seuraavan kerran kilistelemään.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja, joka seurasi häitä Windsorissa.