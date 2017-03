Kolumni: Geert Wilders viihtyy räksyttäjän roolissa

Euroopan huomio kiinnittyy keskiviikkona Hollannin vaaleihin ja erityisesti siihen, kuinka paljon äärioikeistolainen populistijohtaja Geert Wilders lopulta kasvattaa PVV-puolueensa kannatusta. Britannian EU-kansanäänestyksen ja Yhdysvaltoja hämmentävän Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen, juuri ennen Ranskan huhtikuisia presidentinvaaleja, Hollanti nähdään ilmapuntarina Euroopan poliittiselle ilmapiirille.



Näkemys on virheellinen. Vaalit eivät tule kertomaan mitään, mitä emme jo tietäisi.



Lännen Median Amsterdamissa haastattelemalla hollantilaisella politiikan tutkijalla Floris Vermeulenilla on hyviä uutisia niille, jotka ovat pelänneet, että poliittisia puikkoja pitelee jälleen uusi omaperäinen ääriajattelija.



Vaikka Wilders voittaisi vaalit, hänestä ei tule pääministeriä.



Vapauspuolueen keulakuva on kampanjoinut laiskasti, vaikka onkin saanut aikaan mediasirkuksen, minne tahansa hän on mennyt. Islamia vastustava populisti ei ole myöskään osallistunut kuin harvoihin television vaalidebatteihin vedoten siihen, että keskustelee vasta sitten, kun maan moskeijat on hänen vaaliohjelmansa mukaan suljettu.



Wilders ei tavoittele vaalivoittoa perinteisessä mielessä. Yhtenä maan kokeneimmista poliitikoista hän tietää olevansa mahdottomassa tilanteessa.



Muut puolueet ovat ilmoittaneet, etteivät suostu hänen kanssaan hallitukseen. Vaikka suostuisivat, hollantilaiset ihmettelevät, mistä puolueensa ainoa jäsen löytäisi ministerit. Jo uusien parlamenttiedustajien paikkojen täyttäminen tuottanee vaikeuksia, etenkin kun Wilders luottaa vain harvoihin ja valittuihin.



Jos vapauspuolue PVV päätyisikin hallitukseen, Wilders joutuisi oppositiosta räksyttämisen sijaan keskelle painajaistaan eli hallitusvastuuseen ja kompromisseihin.



Täysiverinen populisti ei pyörrä sanojaan. Vuonna 2012 Wilders lähti nykyisen pääministerin Mark Rutten hallituksesta kahden vuoden yrittämisen jälkeen.



Wildersin lyhyt vaaliohjelma koostuu pitkälti perustelemattomista islam-vastaisista teeseistä. Koraani tulisi kieltää, samoin kuin muslimien pääsy maahan.



Kun vielä neljä vuotta sitten käytyjen vaalien alla hän sanoi, että moskeijoihin pitää kiinnittää huomiota, nyt hän vaatii moskeijoita suljettaviksi.



Se on iso harppaus. Wilders on radikalisoitunut.



Keskustelua maahanmuutosta ja islamista käydään Hollannissa Wildersin ehdoilla. Etnisten ryhmien tehtäväksi jää kääntää toisinpäin ajatusmalli, jossa kaksoiskansalaisuus ja monimuotoisuus ovat asioita, joita pitää hävetä, eivät mahdollisuuksia.



Tätä kirjoitettaessa yhtään ääntä vaaleissa ei ole vielä annettu, mutta Wilders on jo vaalivoittaja. Hän on saanut vaaleista irti tarkalleen, mitä on halunnut: viestinsä läpi maailman mediassa.



Kirjoittaja on Lännen Median ulkomaantoimittaja.