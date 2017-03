Kolumni: "Fake news", sanoo Trump ja sotii mediaa vastaan – tätä vastaavaa termiä natsit käyttivät

Kolumnin kirjoittaja, Lännen Median ulkomaantoimittaja Seppo Ylönen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sota lehdistöä vastaan kiteytyy ilmaisuun ”fake news”, joka voidaan suomentaa joko valeuutiseksi tai valemediaksi.



Trump viljeli sanaparia ahkerasti jo vaalikampanjansa aikana. Muutto Valkoiseen taloon tuntuu vain lisänneen Trumpin ihastusta nasevaan ilmaisuun, jolla pannaan lehdistö ojennukseen.



Trump leimaa valemediaksi kaikki sellaiset uutiset, jutut ja kommentit, jotka eivät häntä miellytä. Trumpin silmätikuiksi ovat päässeet varsinkin New York Times ja CNN.



Trump on kiihkeimmissä kommenteissaan niputtanut median ”kansan viholliseksi” ja eliitin palvelijaksi.





Trump ei ole ensimmäinen poliitikko, joka leimaa lehdistön valheita suoltavaksi koneistoksi. Samanlaisia väitteitä on ollut yhtä kauan kuin media on ollut olemassa.



Fake news on täsmälleen sama asia kuin saksankielen sana ”Lügenpresse”, joka on ollut ahkerassa käytössä Saksan lähihistoriassa. Saksan kielen Lüge-sana tarkoittaa valhetta.



Trumpia tukevan äärioikeistolaisen, valkoisten valtaa kannattavan alt-right-liikkeen jäsenet ovat aloittaneet saksan kielen opinnot juuri Lügenpresse-sanasta. Toinen saksan kielen ilmaisu, jota nämä amerikkalaiskiihkoilijat ovat huutaneet tilaisuuksissaan, on ”Sieg Heil!” käsi ylöspäin ojennettuna.



Lügenpresse-ilmaus keksittiin 1800-luvun puolivälissä Saksassa. Sillä viitattiin vapaamuurarien ja juutalaisten kontrolloimaan liberaaliin lehdistöön.



Erityisen pahan kaiun termi sai natsien suussa. Ennen valtaannousua natsit kutsuivat Lügenpressen nimellä bolshevikkien ja juutalaisten omistamia lehtiä.





Toisen maailmansodan jälkeen DDR:n kommunistit nimittelivät länsisaksalaista lehdistöä Lügenpresseksi.



Muutaman viime vuoden aikana Lügenpresse on tullut taas arkikäyttöön Saksassa. Nyt sitä viljelevät äärioikeistolaiset piirit, jotka kutsuvat valheiksi valtavirran median pakolaisuutisointia.



Lügenpresse on ollut suosittu haukkumasana varsinkin muslimien maahanmuuttoa vastustavan Pegida-liikkeen kokoontumisessa itäisessä Dresdenin kaupungissa.



Pegidan tilaisuuksissa on myös uhkailtu ja pahoinpidelty toimittajia.





Tämän kirjoittaja koki epämiellyttäviä hetkiä juttumatkalla toissa syksynä, kun Pegidan maanantaimarssin nahkatakkiset, kaljupäiset järjestysmiehet lukivat pelisääntöjä suomalaiselle toimittajalle ja kuvaajalle.



Tuiki tuntematonta ei lehdistön nimittely valheiden levittäjäksi ole Suomessakaan. Täällä haukkumasana on ”valtamedia”, jota tarjoilevat MV-lehden ja Magneettimedian kaltaiset julkaisut.





Kirjoittaja on Lännen Median ulkomaantoimittaja.