Kolumni: Dapchi on uusi Chibok – Boko Haram sieppasi jälleen sata koululaista Nigeriassa

Lähes neljä vuotta sitten terroristijärjestö Boko Haram sieppasi yli 270 koulutyttöä Koillis-Nigeriassa. Osa tytöistä saatiin pelastettua vasta viime vuonna. Nyt samanlainen sieppaus näyttää jälleen toteutuneen, mutta tällä kertaa Dapchissa.

Kirjoittaja Siiri Welling. KUVA: RR

Aseistettu ääriryhmä hyökkää kouluun. Tytöt ja opettajat pakenevat henkensä kaupalla lähimetsiin ja osa jopa 30 kilometrin päähän koulusta. Ääriryhmä poistuu, ja sen uskotaan siepanneen noin 100 tyttöä. Lähes viikko tapauksen jälkeen hallitus ei tiedä, kuinka monta tyttöä on vielä kadoksissa.

Kuulostaa ihan toimintaelokuvan käsikirjoitukselta, eikö? Juuri sellaiselta, jonka loppukohtauksessa taistelussa kolhiintunut Daniel Craig johdattaa joukon tyttöjä takaisin kotiin vanhempien ja paikallisten kyläläisten juostessa riemuiten tulijoita vastaan. Valitettavasti tämän kaltainen Hollywood-glamour on hyvin kaukana todellisuudesta Dapchin kylässä Koillis-Nigeriassa.

Islamistisen terroristiryhmän Boko Haramin kerrotaan maanantaina jälleen rynnänneen paikalliseen tyttökouluun ja siepanneen noin sata koulun oppilasta. Silminnäkijöiden ja hyökkäyksestä selvinneiden mukaan koulussa oli juuri alkamassa päivittäinen rukoushetki moskeijassa, kun lähistöltä alkoi kuulua laukauksia. Koulun sadat oppilaat ja opettajat pakenivat lähimetsiin. Osa silminnäkijöistä on kertonut, että aseistautuneet miehet pakottivat itkevät tytöt nousemaan kuorma-autoihin.

Tapaus kuulostaa hyvin paljon lähes neljän vuoden takaisten sieppausten toisinnolta. Huhtikuussa 2014 samainen järjestö sieppasi yli 270 tyttöä Chibokin kaupungista, joka on 275 kilometrin päässä Dapchista. Pari viikkoa sieppauksen jälkeen Nigerian osavaltioiden johtajat ja hallitus tuomitsivat Boko Haramin toimet ja kertoivat tekevänsä kaikkensa, jotta siepatut tytöt löydettäisiin. Tämä tapahtui vasta sen jälkeen, kun nigerialaiset olivat osoittaneet mieltään kaduilla ja vaatineet järeämpiä toimia. Eniten vauhtia päättäjien jalkoihin antoi sosiaalisessa mediassa levinnyt kampanja, Bring Back Our Girls — tuokaa tyttömme takaisin. Vuoden sisällä nigerialaiset joukot onnistuivat vapauttamaan useita muita Boko Haramin sieppaamia tyttöjä ja naisia, mutta Chibokin tytöt pysyivät kadoksissa.

Huomattavaa Chibokin tapauksessa on se, että vain pari päivää kouluhyökkäyksen jälkeen maan armeija ilmoitti, että osa siepatuista tytöistä olisi onnistuttu pelastamaan. Tieto ei kuitenkaan pitänyt paikkansa. Kukaan omaisia lukuun ottamatta ei ollut edes etsinyt tyttöjä. Tämän seikan vuoksi Dapchi tuntuu olevan uusi Chibok ja päiväni murmelina -efekti on valmis. Kaksi päivää maanantaisen hyökkäyksen jälkeen maan hallitus viestitti, että armeija olisi pelastanut osan siepatuista tytöistä. Yllättäen viranomaiset kumosivat tiedon nopeasti sanoen, että ketään ei oikeastaan ollut pelastettu. Kaduilla hyviä uutisia juhlineille nigerialaisille viesti oli läimäys vasten kasvoja: Sori, teidän tyttärenne ovat edelleen terroristijärjestön vankeina.

Nigerian viranomaisilla ei toistaiseksi tunnu olevan selvää käsitystä siitä, kuinka moni tyttö on vielä kadoksissa. Nigerian poliisi on kiistänyt tiedon siitä, että tyttöjä olisi ylipäätään kaapattu tai että Boko Haram olisi sieppauksen takana. Samalla poliisi on kuitenkin vahvistanut, että noin 90–110 oppilasta on jättänyt tulematta kouluun. Oppilaat saattavat edelleen piileskellä maastossa, uskovat viranomaiset.

Chibokin tapauksessa osa tytöistä saatiin palautettua takaisin perheisiinsä kahden ja puolen vuoden vankeusajan jälkeen ja osa vasta viime vuonna. Nekin palautukset onnistuivat pitkien neuvottelujen jälkeen. Nigerialaiset pelkäävät, että neuvottelut venyvät tälläkin kertaa vuosien pituisiksi — jos sinne asti edes päädytään. Vanhempien epäonneksi he eivät voi tehdä juuri mitään muuta, kuin odottaa tyttöjensä palaavan takaisin kotiin.