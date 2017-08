Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos on julistanut maan 50-vuotisen sisällissodan virallisesti päättyneeksi. Viimeinen kuorma Farc-kapinallisten luovuttamia aseita lähetettiin tänään sulatettavaksi YK:n valvonnassa.

Sissisotaa vuosien ajan käynyt vasemmistolainen Farc muuttuu viralliseksi puolueeksi syyskuun alussa.

Sodassa on kuollut noin 250 000 ihmistä, 60 000 on kateissa ja seitsemän miljoonaa on joutunut pakenemaan kodistaan.