Kolmen ruotsalaisministerin asema käymässä yhä tukalammaksi: Epäluottamusta liputtavilla puolueilla enemmistö valtiopäivillä

Ruotsissa kolmen sosiaalidemokraattisen ministerin asema on käymässä yhä tukalammaksi syventyneen tietovuotokohun takia. Ministereille epäluottamusta liputtavilla oppositiopuolueilla on enemmistö Ruotsin valtiopäivillä.

Epäluottamusta esittivät aamupäivällä neljä porvaripuoluetta, ja pian joukkoon liittyivät myös ruotsidemokraatit. Näillä viidellä puolueella on enemmistö valtiopäivillä, 187 edustajaa 349:stä. Ruotsin hallitukseen kuuluvilla sosiaalidemokraateilla ja vihreillä on vähemmistö parlamentissa.

Epäluottamuslause liittyy Ruotsia kuohuttavaan ajoneuvohallinnon tietovuototapaukseen. Ajoneuvohallinnon tietotekniikkapalvelujen ulkoistuksen yhteydessä hallinnon rekistereihin on ollut pääsy myös sellaisilla ulkomaisilla työntekijöillä, joiden taustoja ei ole tarkistettu turvallisuusnäkökohdista.

Ruotsin ajoneuvohallinnon entisen pääjohtajan Maria Ågrenin on kerrottu antaneen toissa vuonna hyväksyntänsä sille, että arkaluonteisia tietoja suojaavasta lainsäädännöstä voidaan poiketa. Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo aloitti sittemmin esitutkinnan Ågrenin toimista.

Viiden oppositiopuolueen ilmaisema epäluottamus kohdistuu infrastruktuuriministeri Anna Johanssoniin, puolustusministeri Peter Hultqvistiin ja sisäministeri Anders Ygemaniin.

Viime päivinä Ruotsissa on käyty vilkasta julkista keskustelua siitä, miten hallitus on menetellyt asiassa ja miten tieto tapauksesta on kulkenut eri vastuuministerien välillä.