Kolme hurrikaania jyllää Atlantilla - Irma kerää taas voimiaan, Katia lähestyy Meksikoa

Atlantilla on meneillään historiallinen myrskytilanne, kun kaikkiaan kolme voimakasta hurrikaania jyllää alueella. Kolmikon voimakkain myrsky Irma uhkaa Kuubaa, Bahaman keskiosia ja Miamin suurkaupunkia Yhdysvaltain Floridassa.

Meksikon itärannikkoa lähestyy hurrikaani Katia ja hurrikaani Jose on Karibianmerellä etenemässä kohti saaria, joista osa vahingoittui pahoin Irma-hirmumyrskyn kourissa.

Kuubassa miljoonat ihmiset jättäneet kotinsa Irman takia

Kuubassa ainakin miljoona ihmistä on evakuoitu varotoimena hurrikaani Irman takia. Osa heistä majoittuu tuttaviensa luona, osa on sijoitettu hätämajoitukseen. Kuubassa on lisäksi evakuoitu noin 10 000 turistia.

Irman tuulet ovat alkaneet iskeä Kuuban itä- ja keskiosiin, ja myrskyn keskus on tällä hetkellä noin 190 kilometriä koilliseen Nuevitaksen kaupungista. Tuulet Kuuban itäisellä rannikolla ovat nousseet noin 95 kilometriin tunnissa, mutta rankkasateet ovat jo aiheuttaneet tulvia rannikkoalueilla Holguinissa ja Guantanamossa.

Viranomaiset arvelevat Irman iskevän saarten keskiosiin neljännen kategorian hurrikaanina perjantain ja lauantain välisenä yönä paikallista aikaa. Pahiten Irman odotetaan iskevän Camagueyn ja Villa Claran maakuntiin.

Kuuban pääkaupungin Havannan odotetaan välttyvän pahimmalta, mutta myös sinne on annettu hurrikaanivaroitus.

Irma tehnyt jo paljon tuhoa Karibianmerellä

Irma on saanut aikaan valtavia tuhoja varsinkin Karibianmeren pienemmillä saarilla. Barbudan ja Antiguan pääministeri Gaston Browne sanoi Barbudan olevan täysin raunioina. Hollannille ja Ranskalle kuuluvalla Saint-Martinin saarella ainakin puolet taloista oli mennyttä. Lisäksi ryöstäjät pahentavat saarelaisten ahdinkoa.

Silminnäkijöiden mukaan saaren kaduilla liikkui revolvereilla ja viidakkoveitsillä aseistautuneita varkaita. Saarelle odotettiinkin lisäjoukkoja järjestyksenpitoon.

Neitsytsaarilla Irma tappoi ainakin neljä ihmistä ja Puerto Ricossa se vei sähköt suuresta osasta saarta. Sen sijaan edelleen seitsemän vuoden takaisista maanjäristyksistä toipuva Haiti näytti säästyvän pahimmalta, vaikka rankkasateet ja kova tuuli riepoivatkin saarivaltion pohjoisosia. Tiedot kuolonuhreista ovat vaihdelleet voimakkaasti, mutta perjantaihin mennessä kuolleita oli noin kaksikymmentä.

Floridaa lähestyvä Irma voimistumassa uudestaan kohti voimakkainta myrskykategoriaa

Yhdysvaltain Floridaa lähestyvä Irma-hurrikaani on lähellä voimistua merellä uudestaan voimakkaimman kategorian viisi hurrikaaniksi, Yhdysvaltain hurrikaanikeskus arvioi.

Arvioiden mukaan Floridan eteläkärjessä sijaitsevat Florida Keysin saaret myrskyn keskus saavuttaa sunnuntaina iltapäivällä. Ensimmäiset myrskytuulet ehtivät Floridaan jo lauantain puolella.

Viranomaiset ovat varoittaneet, ettei missään Florida Keysin alueella ole turvallista ja kehottaneet ihmisiä lähtemään alueelta.

Presidentti Donald Trump allekirjoitti yöllä Suomen aikaa 15 miljardin dollarin (noin 12,5 miljardin euron) arvoisen apupaketin hurrikaanintuhojen korjaukseen. Pakettiin kuului myös liittovaltion velkakaton nostaminen joulukuuhun asti. Yhdysvaltojen kongressin edustajainhuone hyväksyi paketin eilen.

Jose etenemässä kohti Irman jo runtelemia saaria

Karibianmerellä voimakas Jose-hurrikani etenee kohti saaria, joilla vasta äskettäin riehui pahaa tuhoa tehnyt hurrikaani Irma.

Jose on tällä hetkellä kategorian neljä hurrikaani eli toiseksi voimakkaimman tyypin hurrikaani viisiportaisella hurrikaaniasteikolla.

Washington Postin mukaan hurrikaanivaroitus on annettu Barbudan, Anguillan, Saint Martinin, St. Maarten ja St. Bartsin alueille. Alemman tason varoitus on voimassa Antigualla.

Esimerkiksi Josen reitillä olevalla pienellä Barbudan saarella ihmisiä on määrätty siirtymään suuremmalle Antiguan saarelle. Barbuda menetti Irma-hurrikanissa valtaosan koko rakennuskannastaan.

Myös Leewardsaarten pohjoisosat ovat Josen reitillä.

Hurrikaani Katia lähestyy maanjäristyksen järkyttämää Meksikoa

Meksikossa maan itärannikkoa lähestyy puolestaan hurrikaani Katia. Maan ilmatieteenlaitos on varoittanut myrskyn saapuvan rannikolle viimeistään varhain lauantaina paikallista aikaa.

Rannikkoalueilla varoitetaan myrskytuulista sekä korkeista aalloista. Hurrikaanin odotetaan tuovan rankkasateita Veracruziin, Hidalgoon ja Pueblaan. Myös Tamaulipasin ja San Luis Potosin alueilla voi sataa rankasti.

Meksikon eteläosaa ravisti vain noin vuorokautta aiemmin tuhoisa maanjäristys, jossa kuoli ainakin 58 ihmistä. Voimakkuudeltaan 8,2 ollut järistys oli vuosisadan voimakkain maanjäristys Meksikossa. Se tapahtui paikallista aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä meren alla noin 70 kilometrin syvyydessä noin sadan kilometrin päästä Tonalan kaupungista.

Linkki juttuun

Linkki juttuun