Kokematon professori ryhtyy johtamaan Italian hallitusta

Presidentti näytti vihreää valoa Giuseppe Contelle, joka lupaa Italian täyttävän eurooppalaiset sitoumuksensa.

Rooma. Italian presidentti Sergio Mattarella hyväksyi keskiviikkoiltana Giuseppe Conten kahden populistipuolueen hallituksen pääministeriksi.

Puolueisiin kuulumaton oikeustieteen professori Conte ryhtyy nyt muodostamaan hallitusta, johon kuuluvat populistinen Viiden tähden liike ja äärioikeistolainen Lega.

Presidentin on Italiassa hyväksyttävä pääministerin ja muiden ministereiden nimet ennen kuin asia viedään parlamentin käsittelyyn.

Conte sanoi tavattuaan presidentin, että tuleva hallitus puolustaa tavallisten italialaisten etuja. Hän lisäsi, että Italian hallituksen tulee myös täyttää eurooppalaiset ja kansainväliset sitoumuksensa.

Kansainvälisessä mediassa on viime päivänä kyseenalaistettu Conten ilmoittamia henkilötietoja yliopisto-opintojen osalta.

Muun muassa New Yorkin yliopisto ei löytänyt minkäänlaisia tietoja Conten jatko-opinnoista. Wienissä Conte oli käynyt pelkästään lyhyellä saksan kielen kurssilla.

Brysselissä pelätään

Brysselissä on seurattu Italian hallituksen rakentamista kauhulla.

Hallituksen muodostavat Viiden tähden liike ja Lega väläyttelivät ennen maaliskuun vaaleja kansanäänestystä euroalueessa pysymisestä.

Legan puheenjohtajan Matteo Salvinin mielestä Italian liittyminen euroalueeseen oli virhe.

Euro-kansanäänestys vedettiin hallitusohjelmasta yli, mutta jäljelle jäi paljon muuta, joka ei ilahduta EU:ta.

Kalliit lupaukset 15 prosentin tasaverosta ja 780 euron kansalaispalkasta tuskin helpottavat ponnisteluja Italian budjetin tasapainottamiseksi.

Sitä paitsi sekä Viiden tähden liike että Lega ovat ilmoittaneet, että EU:n vaatiman vyönkiristyspolitiikan aika on ohi. Ne haluavat neuvotella uusiksi Italian valtionvelan, joka on euromaista toiseksi suurin Kreikan jälkeen.

Tottunut sovittelemaan riitoja

Giuseppe Contella ei ole minkään puolueen jäsenkirjaa, mutta hänen sanotaan sympatisoivan Viiden tähden liikettä.

Conten yliopistokollegat sanovat, että hän oli aikaisemmin vasemmalle kallellaan.

EU:n kannalta tärkeää on, että Conte on kaukana EU-skeptikosta tai EU:n vastustajasta. Näin sanoo saksalaiselle Welt-lehdelle Leonardo Ferrara, joka on Conten työtoveri Firenzen yliopistosta.

Ferraran mukaan Conte on rauhallinen ja tasapainoinen persoona. Lisäksi hän on perehtynyt lakiriitojen sovittelumenettelyihin.

Nämä voivat olla tärkeitä ominaisuuksia populistipuolueiden hallituksessa, jossa myrsky voi nousta nopeasti.

Jääkö vain kaulakuvaksi?

Toisaalta moni epäilee poliittisesti kokemattoman Conten mahdollisuuksia itsenäiseen päätöksentekoon. Hän ei ole ollut laatimassa hallitusohjelmaa eikä ministerilistaa.

Jääkö Conte pelkäksi keulakuvaksi, jolloin todelliset päätöksentekijät ovat puoluejohtajat Luigi Di Maio ja Matteo Salvini?

Di Maio ja Salvini sonnustautuvat itsekin ministerin liituraitaan. Di Maiosta on tulossa työministeri tai talouskehityksen ministeri ja Salvinista sisäministeri.

Di Maio pääsee työministerinä lunastamaan vaalilupauksiaan köyhien aseman kohentamisesta. Viiden tähden liike keräsi maaliskuun parlamenttivaaleissa erityisen paljon ääniä Italian köyhästä etelästä.

Salvini puolestaan pääsee rakentamaan Italian maahanmuuttopolitiikan uusiksi. Lega on arvostellut kovin sanoin EU:n pakolaispolitiikkaa. Puolue on luvannut, että rajat tilkitään ja turvapaikkapäätöksiä joudutetaan.