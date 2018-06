Koirien tappaminen syötäväksi on vastedes laitonta Etelä-Koreassa

Koirien syönti lie ikivanha tapa "noissa kulttuureissa". Thaimaassakin syövät maaseuduilla koiria, jos siihen tarjoutuu tilaisuus.. Jos jotain "koira" -bisneksistä, jokunen vuosi sitten jäi Thaimaan ja Vietnamin rajalla kiinni "häkki-paku", joka oli sullottu täyteen erikokoisia koiria. Kun raja-vartijat tutkivat auton, siellä oli eläviä ja kuolleita koiria. Voi vain arvailla koirien tilannetta täyteen sulloutussa häkissä, kun on kuumaa ja juomisen puutetta. Onneksi saivat auton pysäytettyä, kuskien tuomioista ei tietoa, ehkäpä saivat sakot, ehkä varoitksen, who knows. Niin, ne koirat oli matkalla loppupeleissä Kiinaan asti, siellä kun valtavat markkinat "lihalle", vaikkapa sitten koiran sellaiselle..