Kohu syvenee: Ruotsin akatemiasta on tehty rikosilmoitus

Ruotsin akatemiasta on tehty rikosilmoitus, kertoi ruotsalaismedia sunnuntaina. Rikosilmoitus koskee seksuaalisesta häirinnästä epäillyn liikemiehen ja kulttuurivaikuttajan Jean-Claude Arnaultin johtamaa kulttuurikeskus Forumia.

Tukholman poliisin edustaja Fredrik Fallström vahvisti asian Expressenille, muttei halunnut kertoa rikosilmoituksesta enempää. Svenska Dagbladetin mukaan poliisi aikoo aloittaa asian käsittelyn maanantaina.

Ruotsin akatemia oli jo aikaisemmin päättänyt olla tekemättä tutkintapyyntöä epäselvyyksistä, jotka koskevat Forumin ja akatemian välistä rahanjakoa. Arnaultin vaimo Katarina Frostenson kuuluu akatemiaan, eikä akatemia saa jakaa rahaa jäsenilleen.

Poliisi ei kerro, kuka tutkintapyynnön teki.

Kohu on rapauttanut akatemiaa pahasti. Kolme akatemian jäsentä on eronnut ja neljäs harkitsee eroa, vaikka akatemian jäsenyys on periaatteessa elinikäinen, eikä siitä voisi erota.