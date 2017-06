Kodista tuli tulen valtaama loukku - Lontoon tornitalopalossa kuoli ainakin 12 ihmistä

Keskiviikon vastaisena yönä Grenfell Tower -tornitalossa nukkuneiden ihmisten elämästä tuli kammottava painajainen Lontoossa. Jättimäisessä tulipalossa kuoli ainakin 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, joista 18:n tila oli keskiviikkoiltana kriittinen.

Suur-Lontoon poliisi kertoi keskiviikkoiltana, että uhriluvun uskottiin nousevan.

Pelastusviranomaiset olivat saaneet Pohjois-Kensingtonissa roihunneen tornitalon liekit taltutettua.

24-kerroksisen tornitalon tulipalo levisi hetkessä. Vaikka yli 200 palomiestä oli paikalla alle kymmenessä minuutissa, tuli levisi rakennuksen lähes jokaiseen kolkkaan.

– 29-vuotisen urani aikana en ole nähnyt mitään vastaavaa, sanoi Lontoon pelastuslaitoksen johtaja Dany Cotton hiiltyneen rakennuksen juurella.

Talossa oli 120 asuntoa. Rakennuksessa asui 400–600 ihmistä, Guardian kertoi. Pelastusviranomaiset sanoivat, että sisällä olleiden ihmisten tarkkaa määrää oli mahdotonta arvioida ennen kuin talo saadaan kunnolla tutkittua.

Palon syttymissyystä ei ollut illalla tietoa eikä siitä, mistä palo sai tarkalleen alkunsa. Arviot vaihtelivat rakennuksen toisesta kerroksesta viidenteen kerrokseen.

Tulipalon jäljiltä oli kateissa kymmeniä ihmisiä. Pelastuslaitos kertoi pelastaneensa asunnoista kymmeniä ihmisiä.

"He olivat loukussa"

– He olivat loukussa. He eivät voineet tulla alas, erityisesti ylimmästä kerroksesta... ihmisiä on palanut, sanoi BBC:n haastattelema Daniel.

Tarinat palopaikalta olivat traagisia. Silminnäkijät kertoivat, että ihmisiä hyppäsi alas ja osa yritti epätoivoisesti heiluttaa taskulamppuja ja kännyköitä saadakseen apua.

Paikalla olleet kertoivat, että vanhemmat pudottivat kerroksista lapsiaan alhaalla olleille ihmisille.

Eräs silminnäkijä kertoi, että äiti pudottu vauvansa 9. tai 10. kerroksesta. Vauva saatiin kiinni.

Asukkaat varoittivat talosta

Asiantuntijoiden mukaan tulisi levisi epänormaalin nopeasti. Asukkaat kertoivat, että he olivat varoittaneet jo vuosi sitten viranomaisia siitä, että talo ei ole paloturvallinen.

Rakennuksessa oli esimerkiksi vain yksi ulos- ja sisäänkäynti, asukkaat kertoivat.

Tornitalo oli rakennettu vuonna 1974. Taloon tehtiin suuri remontti vain vuosi sitten.

Kaksi asukasta kertoi Guardian-lehdelle, etteivät he kuulleet porraskäytävistä palohälyttimien ääniä ollenkaan, vaan ainoastaan asuntojen hälyttimien ääniä.

– Kuulin naapurini savuhälyttimen äänen, mutta en ajatellut asiaa enempää. Sitten kuulin naapurin huutavan. Olen onnekas, että olen elossa – monet ihmiset eivät ole päässeet ulos talosta, sanoi yksi asukkaista Guardianille.

Asiantuntijat selvittävät nyt muun muassa sitä, onko talon ulkopinnan materiaali ollut helposti syttyvää.

Pelastuslaitos pelkäsi rakennuksen sortuvan, mutta rakennus jäi tolpilleen hiiltyneeksi rakennelmaksi. Rakennuksen läheltä evakuoitiin useita taloja.

Auttajia löytyi nopeasti

Sadat lontoolaiset tarjosivat apuaan koditta jääneille. Taksit kuljettivat ihmisiä sukulaisilleen, väliaikaismajoituksiin tulvi ruokaa ja vaatteita, ja hädässä oleville kerättiin kymmeniätuhansia euroja vain muutamassa tunnissa.

Pääministeri Theresa May lupasi asukkaille kaiken tukensa.

