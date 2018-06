Kimin lähettämää kirjettä kehunut Trump ei ollutkaan vielä lukenut sitä

Pohjois-Korean johtajalta Kim Jong-unilta kirjeen saanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina kirjettä ennen kuin oli edes lukenut sitä. Trump kuvaili kirjettä "hyvin mukavaksi ja kiinnostavaksi". Myöhemmin hän kuitenkin sanoi, ettei ollut vielä lukenut kirjettä.

Asiasta uutisoivat sekä CNN että BBC.

Kirjeen Trumpille toimitti korkea-arvoinen Pohjois-Korean edustaja Kim Yong-chol, joka tapasi Trumpin Valkoisessa talossa.

Trump ilmoitti tapaamisen jälkeen, että tapaaminen Kimin kanssa toteutuu aiempien suunnitelmien mukaan. Johtajien on määrä tavata 12. kesäkuuta Singaporessa. Valtionpäämiesten historiallinen tapaaminen olisi ensimmäinen Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean vallassa olevien johtajien välillä.

Trump perui tapaamisen toukokuussa, kun Kim oli uhkaillut sen perumisella, mikäli Yhdysvallat jatkossakin vaatii Pohjois-Koreaa yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan. Valmisteluja jatkettiin kuitenkin tästä huolimatta.

Pohjois-Korean edustaja tapasi ensin Pompeon

Kim Yong-chol on korkea-arvoisin pohjoiskorealainen, joka on vieraillut Valkoisessa talossa sitten vuoden 2000. Hän tapasi ensin New Yorkissa Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon. Pompeo kertoi korostaneensa tapaamisessa Yhdysvaltojen pitävän ehdottoman tärkeänä Korean niemimaan kokonaisvaltaista, todennettavissa olevaa ja peruuttamatonta ydinaseriisuntaa. Hän sanoi Pohjois-Korean olevan valmis ydinaseriisuntaan, mikäli Yhdysvallat saa maan vakuuttuneeksi siitä, että ydinaseista luopuminen parantaisi maan turvallisuutta eikä heikentäisi sitä.

Pompeo myönsi, että tehtävä on hyvin vaikea ja että tekemistä on vielä paljon. Hän myös korosti, että päätös ydinaseriisunnasta on yksin pohjoiskorealaisten käsissä.

