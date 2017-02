Kim Jong-namin myrkkyseulan tuloksissa voi mennä kaksi viikkoa

Malesiassa murhatun Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin velipuolen kuolinsyyn selvittämisessä menee todennäköisesti ensi kuuhun.

Malesian viranomaisten mukaan voi mennä kaksi viikkoa, ennen kuin he saavat tulokset Kim Jong-namin ruumiista otetuista näytteistä. Tutkimusten toivotaan paljastavan, millä aineella Kim tapettiin.

Malesian poliisi kertoi lisäksi aiemmin pidättäneensä pohjoiskorealaisen miehen liittyen salamurhaan. Mies pidätettiin myöhään perjantaina paikallista aikaa. Nyt murhaan liittyen on pidätetty neljä ihmistä.

Perjantaina pidätetyltä mieheltä löytyneiden papereiden mukaan hän on 46-vuotias Pohjois-Korean kansalainen. Poliisin mukaan miehellä oli ulkomaalaisille työntekijöille myönnetyt malesialaiset paperit.

Kyseessä on ensimmäinen pohjoiskorealainen, joka pidätettiin murhaan liittyen. Aiemmin poliisi on pidättänyt 25-vuotiaan indonesialaisen naisen ja tämän malesialaisen poikaystävän sekä 28-vuotiaan naisen, jolla on Vietnamin passi.

Pohjois-Korean valtiollinen media on tähän mennessä pysynyt hiljaa Kuala Lumpurin lentokentällä tapahtuneesta Kim Jong-namin murhasta. Kim Jong-nam oli maanantaina menossa Macaoon lähtevälle lennolle, kun kaksi naista kävi hänen kimppuunsa ja suihkutti hänen kasvoilleen nestettä. Kim kuoli matkalla sairaalaan.

Etelä-Korean mukaan murhan tekivät Pohjois-Korean agentit.

Indonesian poliisin mukaan salamurhasta epäiltynä pidätetty indonesialainen nainen oli luullut osallistuvansa piilokameraohjelmaan. Indonesian varapresidentti Jusuf Kalla sanoi myöhään perjantaina, että nainen näyttäisi joutuneen vedätyksen tai petoksen uhriksi.

Pohjois-Korea kieltää ruumiinavauksen tulokset

Ennen tietoa neljännestä pidätetystä Pohjois-Korea syytti Malesiaa salaliitosta "vihollisvoimien" kanssa liittyen salamurhan tutkintaan. Asiaa kommentoi toimittajille Pohjois-Korean Malesian suurlähettiläs Kang Chol Kuala Lumpurissa ruumishuoneen ulkopuolella perjantaina. Kommentit ovat Pohjois-Korean ensimmäiset koskien Kim Jong-namin kuolemaa.

Cholin mukaan Malesia teki ruumiinavauksen ilman Pohjois-Korean lupaa. Pohjois-Korea aikoo Cholin mukaan kieltää ruumiinavauksen tuloksen, joka on tehty ilman Pohjois-Korean edustajan läsnäoloa.

Chol oli aiemmin vaatinut Malesian poliisia luovuttamaan oletetun Kim Jon-namin ruumiin viipymättä. Suurlähettilään pyyntöön ei kuitenkaan suostuttu.

- He ovat salaliitossa vihollisvoimien kanssa meitä vastaan, Chol sanoi toimittajille.

Malesia kertoi aiemmin, ettei luovuta Kim Jong-namin ruumista ennen kuin tämän perhe on lähettänyt dna-näytteen.