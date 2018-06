Kim ja Trump saavat nimikkojuomansa, Singaporen hallitus maksaa laskun – kysymyksiä ja vastauksia historiallisesta tapaamisesta

Yhdysvaltain presidentti ja Pohjois-Korean diktaattori eivät ole tavanneet koskaan ennen. Mitä nimeä he edes toisistaan käyttävät? Kokosimme liudan kiinnostavia kysymyksiä tiistain kohtaamisesta.

Mitä tapaamisen järjestäminen maksaa?

Donald Trumpin ja Kim Jong-unin historiallisen tapaamisen järjestämisestä koituu kohtalaisen iso lasku. Singaporen hallituksen edustaja on kertonut kansainväliselle medialle, että tapaamisen järjestäminen maksaa noin 20 miljoonaa Singaporen dollaria eli lähes 13 miljoonaa euroa. Lisäksi kuluja koitunee merkittävä summa turvallisuusjärjestelyistä.

Kuka maksaa laskun?

Singaporen hallitus on ilmaissut halukkuutensa maksaa tapaamisen kulut. Singaporen pääministeri Lee Hsien Loong on todennut, että tapaaminen antaa maalle kansainvälistä näkyvyyttä ja osoittaa maan aseman kansainvälisessä yhteisössä.

Mediassa arvuutellaan, kuuluuko summaan Kimille majoitukseksi varattu luksushotelli. Pohjois-Korean tiedetään aikaisemminkin maksattaneen laskunsa muilla mailla silloin, kun maan viranomaiset matkustavat ulkomaille. The New York Timesin mukaan talvella järjestetyissä Pyeongchangin talviolympialaisissa Etelä-Korean hallitus maksoi Pohjois-Korean delegaation hotelli-, ruokailu- ja kuljetuskulut.

Miten Trump ja media puhuttelevat Kimiä?

Trump ja Kim ovat aiemmin antaneet toisilleen useita lempinimiä, joita ei voi kutsua kovin mairitteleviksi. Trumpin tiedetään kutsuneen Kimiä "pieneksi rakettimieheksi" ja Kimin taas nimitelleen Trumpia "suuruudenhulluksi" ja "mielenvikaiseksi".

Tiistaina kaksikko tapaa toisensa kasvokkain. Se, millä tavalla Trump Kim Jong-unia tituleeraa, ei ole aivan yksinkertaista. Kimillä on useita virallisia titteleitä, ja yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kutsuneet Kimiä erilaisilla nimityksillä. Joskus hänestä on puhuttu vain etunimellä.

Singaporen Changin lentokentällä vierasta vastassa ollut Singaporen ulkoministeri käytti Kimistä muotoa "puhemies Kim".

Tämän jutun tuottanut Lännen Median yhteistoimitus käyttää Kimistä nimitystä diktaattori, koska Pohjois-Korea on maailman valtioista kenties selkeimmin diktatuuri-nimityksen ansaitseva maa.

Valinta on medialle monimutkaisempi asia kuin äkkiseltään voisi ajatella. BBC huomauttaa, että Kimin kutsuminen esimerkiksi valtion johtajaksi antaa hänelle sitä, mitä hän haluaa: tunnustusta ja oikeutusta.

Moni on sitä mieltä, etteivät minkäänlaiseen demokratiaan viittaavat kunnianosoitukset kuulu useisiin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneelle Kimille. Häntä ei ole todellakaan valittu tehtäväänsä vapailla vaaleilla. Toisaalta osa ajattelee, että Yhdysvaltojen olisi syytä osoittaa Kimille kunnioitusta ja tasa-arvoa päästäkseen tavoitteisiinsa. BBC huomauttaa aiheellisesti, ettei Trump suinkaan aina noudata ennalta sovittua käsikirjoitusta. Trumpin lopullinen ratkaisu nähdäänkin vasta tiistaina.

Millä Kim Jong-un saapui paikalle?

Kim Jong-un saapui Singaporeen Air China -yhtiön Boeing 747 -koneella sunnuntaina, vaikka aikaisemmin arveltiin Kimin käyttävän neuvostoaikaista venäläistä lentokonetta.

Amerikkalainen media arvelee, että valinnalla halutaan korostaa naapurimaiden välisen perinteikkään suhteen vahvuutta tapaamisen alla. Kim saapui yhdessä koneessa kaikkiaan kolmesta. Tämä saattoi johtua turvallisuussyistä.

The Global Timesin mukaan Air Chinan lentokone havaittiin Pjongjangin lentokentällä sunnuntaina kello 8.30. Alun perin kone lensi kohti Pekingiä, mutta lennon numero vaihtui kesken matkan. Uuden lennon määränpääksi muuttui Pekingin sijaan Singapore.

Tiedot ovat peräisin netissä toimivalta Flightradar24-palvelulta, jossa lentoliikennettä voi seurata reaaliaikaisesti. The Global Timesin tietojen mukaan myös Kimin virallinen lentokone lähti matkaan Pjongjangin lentokentältä sunnuntaiaamuna.

Missä pohjoiskorealaiset majoittuvat?

Brittilehti The Independent uutisoi muutama viikko sitten Kim Jong-unin vaatineen vierailun ajaksi majoitusta The Fullertonista, joka on viiden tähden luksushotelli. Maanantaina CNN kuitenkin kertoi Kimin kirjautuneen sisään St. Regis Singapore -hotelliin, joka on niin ikään ylellisyyksiä tarjoava luksushotelli. Kansainvälinen media huomasi pohjoiskorealaisten toimittajien sijoittuneen hotellin ulkopuolelle.

Kim asuu vierailun ajan sviitissä hotellin ylimmässä kerroksessa. Hotellin palveluihin kuuluu galleria, jonka kokoelmissa on niin Picasson ja Miron kuin aasialaisten taiteilijoidenkin teoksia. Hotelliyön hinta liikkunee noin 6 000–8 000 euron tuntumassa.

Mitä tapaamisessa juodaan?

Tiistaiaamun tapaamisen juomapuolta on arvuuteltu mediassa. Kim ja Trump tuskin kohottavat maljaa, sillä Trump ei käytä alkoholia. Näin häneltä jää maistamatta myös Singaporen maineikas nimikko-cocktail Singapore Sling.

Uutistoimisto Reuters kertoo tapaamisen innoittaneen singaporelaisia baareja, jotka tapaamisen kunniaksi tarjoavat aivan erityisiä cocktaileja. Esimerkiksi paikallinen Hopheads-tapasbaari on ottanut listalleen Bromance-nimisen drinkin. Termi viittaa miesten väliseen kaveruuteen. Juoma valmistetaan oluesta, tequilasta sekä Trumpin lempijuomasta dieetticolasta ja sojusta eli korealaisesta viinasta, jonka korealaiset usein mieltävät kansallisjuomakseen.

Osa pubeista on kertonut tarjoavansa myös Trumpin ja Kimin nimikkojuomia.

Mitä Trump teki maanantaina?

Trump saapui Singaporeen sunnuntaina suoraan G7-kokouksesta Kanadasta. Maanantaina Trump oli puhelimitse yhteydessä Etelä-Korean presidenttiin Moon Jae-iniin. Odottamaton keskustelu tapahtui päivää ennen kuin Trumpin ja Kimin on määrä tavata.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Trump ja Moon kävivät keskustelua ydinaseettomuuteen liittyvistä aiheista. Eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap kertoo, että Moon ilmaisi toivovansa tapaamisen onnistumista ja totesi Trumpille, että eteläkorealaiset rukoilevat menestyksekkään tapaamisen puolesta.

Moon myös kertoi lehdistölle, että Kimin mukaan tapaaminen on onnistuessaan lahja koko maailmalle. Tarkempaa tietoa puhelun sisällöstä ei ole kerrottu.

Mitä tapaamispaikasta tiedetään?

Tapaaminen järjestetään Singaporessa Sentosan saarella sijaitsevassa Capella-loistohotellissa. Sentosa sijaitsee vain lyhyen matkan päässä pääsaaresta. Alueella sijaitsee luksusresortteja, yksityisiä venesatamia ja golfklubeja. BBC nimittää saarta rikkaiden ja kuuluisten leikkipaikaksi.

Saarella on synkkäkin puolensa, sillä historiaan kuuluu verenvuodatusta ja merirosvoutta. Sentosa toimi joukkomurhan näyttämönä toisen maailmansodan aikaan, jolloin Japani miehitti Singaporen. Saarella on historia myös sotavankien leirinä ja merirosvojen majapaikkana.

Saari on oiva valinta Trumpin ja Kimin tapaamispaikaksi, sillä sen sijainti pääsaaren läheisyydessä takaa tapaamiselle yksityisyyttä, mutta myös turvaa. Kulkua saarelle on helppo kontrolloida, sillä kulkuväyliä on vain vähän.

Mitä Pohjois-Korea kertoi maanantaina tavoitteistaan?

Pohjois-Korean virallinen uutistoimisto KCNA ilmoitti, että tiistaina keskustelunaiheina ovat "pysyvä ja vakaa rauhanajan hallinto sekä ydinaseettomuus Korean niemimaalla".

Millainen on tiistain kulku?

Trumpin ja Kimin on määrä tavata tiistaiaamuna kello 9 paikallista aikaa. Suomen aikaa se on aamuneljältä. Alkutervehdyksen jälkeen päätähdet jatkavat kahdenkeskiseen tapaamiseen, jossa ovat heidän lisäkseen mukana vain tulkit. Sitten vuorossa on laajempi tapaaminen valtuuskuntien kesken ja lounas.

Yhdysvaltojen delegaatiosta laajempaan tapaamiseen osallistuvat ulkoministeri Mike Pompeo, kansliapäällikkö John F. Kelly ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton. Lounaalle liittyvät mukaan valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Sanders, suurlähettiläs Sung Kim ja kansallisen turvallisuusneuvoston Aasian asioiden johtaja Matt Pottinger.