Kilauea-tulivuoren purkautuminen ajaa yhä useamman kodistaan - asuinalueita voi jäädä laavavirtojen saartamiksi

Havaijilla viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä poistumaan alueelta, jota purkautuvan Kilauea-tulivuoren laavavirta uhkaa. Viranomaisten mukaan useista tulivuoren halkeamista peräisin oleva laava lähestyy jatkuvasti Kapohon aluetta.

Asukkaita on kehotettu lähtemään, koska laavavirrat saattavat eristää alueen.

Viranomaiset kertoivat aiemmin, että yhdestä halkeamasta virtaava laava oli tukkinut suuren valtatien ja aiheuttanut sähköjen katkeamisen. Lähialueen asukkaita kehotettiin lähtemään, koska puhelinyhteydet eivät enää toimineet.

Keskiviikkona Kilauean keskustaa ravisteli maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 4,5. Viranomaisten mukaan järistys ei aiheuta tsunamivaaraa.

Paikallisviranomaiset eivät voineet vahvistaa, kuinka monen ihmisen täytyy lähteä evakkoon. Noin 2 000 ihmistä on jo joutunut jättämään kotinsa purkauksen vuoksi. Purkaus on tuhonnut tähän mennessä 71 taloa.

Laava on peittänyt alleen noin 9,5 neliökilometrin kokoisen alueen. Valtaosa laavasta on päätynyt Tyyneen valtamereen ja muodostanut myrkkykaasupilviä. Pilvissä on suolahappoa, höyryä ja pikkuruisia vulkaanisen lasin hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa ihon ärsytystä ja hengitysvaikeuksia.

Tulivuori on purkautunut toukokuun alusta lähtien. Geologit ovat varoittaneet, että vuori saattaa valmistautua rajuun purkaukseen.

Kilauea on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista.