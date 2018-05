Kiistanalainen Gina Haspel CIA:n uudeksi johtajaksi

Onneksi olkoon vain. Jälleen yksi voitto lisää Trumpille. Trump on tunnettu siitä, että nimitti jo siviiliurallaan kaikkein korkeimmille paikoille naisia. Sama peli näyttäisi jatkuvan myös nyt kun hän on presidentti ja naiset pääsevät oikeastaan ensimmäistä kertaa kaikkein korkeimpiin virkoihin. Siellä on nyt nainen maailman suurimman, voimakkaimman ja jopa kylmäverisimmän tiedusteluorganisaation johdossa. Ei ihme että siellä tämä "deep state" yrittää mustamaalata Haspelia, sillä nyt tulee tupen rapinat se on aivan varma.