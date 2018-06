Kiinasta evakuoitiin lisää oudosti sairastuneita amerikkalaisia

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on evakuoinut lisää henkilökuntaansa Kiinasta sen jälkeen, kun heillä ilmeni outoja oireita. Ulkoministeriö ei kertonut kuinka monesta henkilöstä on kyse, mutta heitä on useampia. Yhdysvallat on lähettänyt tutkijoita Kiinaan selvittämään tapauksen taustoja. Amerikkalaiset epäilevät, että heidän henkilökuntaansa vastaan on saatettu käyttää jonkinlaista ääni- tai mikroaaltolaitetta.

Ilmiö nousi esiin toukokuussa, kun Kiinan Guangzhoussa työskentelevä amerikkalainen konsulaatin työntekijä kertoi kuulleensa outoja ääniä, minkä jälkeen hänellä diagnosoitiin lievä aivovaurio. Samanlaisia oireita on havaittu aiemmin Kuubassa työskentelevien amerikkalaisten lähetystötyöntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä keskuudessa. Kuubassa oireita ilmeni 24 amerikkalaiselle ja kymmenellä kanadalaisella.

Yhdysvallat on vaatinut, että Kuuban viranomaisten on varmistettava amerikkalaisten diplomaattien turvallisuus, mutta Kuuba on sanonut, ettei se ole tietoinen mistään amerikkalaisiin kohdistuvasta hyökkäyksestä.

Huimausta, tinnitusta, näkö- ja kuulohäiriöitä

Ensimmäisen Kiinassa löytyneen tapauksen jälkeen ulkoministeriö tarjosi testausmahdollisuutta muillekin Kiinassa työskenteleville amerikkalaisille ja heidän omaisilleen. Tutkimukset ovat edelleen käynnissä.

- Havaittujen oireiden joukossa on huimausta, päänsärkyä, tinnitusta, väsymystä, kognitiivisia ongelmia, näköhäiriöitä, kuulovaurioita ja unihäiriöitä, kertoi ulkoministeriö lausunnossaan.

Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteissa on parhaillaan menossa herkkä vaihe, kun maat yrittävät välttää kauppasodan puhkeamisen. Kiina on tutkinut häiriöitä itsekin ja ilmoitti, ettei se ole löytänyt mitään syytä amerikkalaisen kärsimille oireille.