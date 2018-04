Kiinassa videopelejä ei katsota enää pahalla – e-urheilua opetetaan pakollisena oppiaineena kouluissa ja oppilaitokset tarjoavat e-urheilukursseja. E-urheiluopetuksella Kiina toivoo pääsevänsä käsiksi kasvavaan e-urheilubisnekseen ja kasvattavansa tulevia e-urheilumestareita.

Aasiassa e-urheilusta on tullut joukkuelaji 910 yliopistossa. Osassa Kiinan oppilaitoksista e-urheilu on vakiinnutettu osaksi opetusta. Esimerkiksi Lanxiangin teknillisessä oppilaitoksessa noin 50 opiskelijaa on ilmoittautunut syksyllä alkaneelle e-urheilukurssille.

– Monet vanhemmat luulevat, että tämä on vain videopelin pelailua, sanoo koulun johtaja Rong Lanxiang.

– Se ei ole kuitenkaan totuus. E-urheilu on todella kehittävää ja se kasvattaa myös taloutta, hän sanoo.

Opiskelijat kehittävät taitojaan suosituimmissa peleissä ja kilpailevat toisiaan vastaan. Kurssi on kolmen vuoden mittainen. Ensimmäisen vuoden aikana oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä tähtää e-urheilijoiksi ja toiset tähtäävät avustaviin tehtäviin kuten valmentajiksi tai tapahtumien järjestäjiksi.

Ensimmäisenä vuonna opinnoista 50 prosenttia on teoriaa ja 50 prosenttia pelaamista.

E-urheiluturnaukset vetävät yleisöä kuin jalkapallomatsit

Yksi opiskelijoista on 22-vuotias Teng Xin. Hän kertoo pelaavansa videopelejä ainakin 20 tuntia viikossa.

– Tämä oli minulle harrastus ja olin todella kiinnostunut videopeleistä ja nyt se on uusi toimiala. Uskon, että siellä on hyvät mahdollisuudet.

Hän kuitenkin pelkää olevansa jo liian vanha ammattimaiseksi e-urheilijaksi. Hän arvelee voivansa olla esimerkiksi valmentaja.

16-vuotias Song Jinze sanoo haluavansa tulla e-urheilun promoottoriksi. Suuret e-urheiluturnaukset vetävät paikalle isoja yleisöjä, samoin kuin nyrkkeily- ja jalkapallomatsit. Hyvä promoottori on avainasemassa siinä, millainen kokemus tapahtumasta syntyy. Urapolku ei ole sellainen kuin Song Jinzen vanhemmat olisivat toivoneet. Song Jinze onnistui kuitenkin vakuuttamaan vanhempansa mahdollisuuksistaan.

– Kun näytin, kuinka paljon rakastan tätä ja etten antaisi periksi, isäni antoi minun tulla tänne oppimaan, hän kertoo.

Kurssi maksaa vuodessa 13 000 juania eli 2 050 dollaria. Summa on kohtuullinen lukukausimaksu Kiinassa. Kaikkein lahjakkaimmat pelaajat ovat vapautettuja maksusta.