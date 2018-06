Kiinankielinen media korostaa Trump–Kim-tapaamisen aattona presidentti Xin saavutuksia – Kiinalta eri viesti englanniksi

Siinä missä Trumpin ja Kimin tuleva tapaaminen on kansainvälisessä mediassa päivänpolttava aihe, kiinankielisessä mediassa korostetaan viikonloppuna pidettyä Shanghain yhteistyöjärjestön kokousta ja presidentti Xi Jinpingin tekemisiä.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin tapaaminen on maailmanlaajuisesti yksi tämän hetken suurimmista uutisista. Kiinalaisessa kiinankielisessä mediassa tapaamisesta uutisoidaan paljon maltillisemmin.

Tällä hetkellä suurempi uutinen näyttää olevan menneenä viikonloppuna pidetty Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n kokous.

Esimerkiksi kiinankielisen Kansan päivälehden verkkosivuilla kyseinen kokous ja erityisesti maan presidentti Xi Jinping olivat vielä maanantaina päivällä hyvin näyttävästi esillä. Samoilla linjoilla oli myös kiinalainen uutistoimisto Xinhua. Medioissa korostettiin SCO:n painoarvon lisäksi lähinnä presidentti Xi Jinpingin lausumia.

Lehti julkaisi maanantaina pienen uutisen siitä, että Kim on saapunut Singaporeen ja että hän tapaa Singaporessa myös Singaporen pääministerin Lee Hsien Loongin.

Pitkiä juttuja löytyy pienen kaivelun jälkeen

Virallinen uutistoimisto Xinhua julkaisi 10. kesäkuuta artikkelin, jossa tapaamista pohjustettiin hieman sähkeuutista enemmän. Jos Trump ja Kim pystyvät edistämään Korean rauhanneuvotteluita, se voi myös rohkaista maita ydinasekysymyksen diplomaattiseen ratkaisuun, artikkelissa kirjoitetaan.

Xinhua muistuttaa myös, että tapaaminen on Pohjois-Korealle tärkeä askel, sillä se haluaa keskittyä taloustilanteensa kohentamiseen, joten sen täytyy rauhoittaa ulkosuhteensa nopeasti ja normalisoida suhteet "oleellisten" valtioiden kanssa. Samassa artikkelissa todetaan myös, että maiden voi olla vaikea ratkaista kaikkia ongelmiaan vain yhdessä kokouksessa.

Yhdysvaltojen osalta tapaaminen nähtiin erityisesti Pohjois-Korean ydinaseohjelman valossa. Sen nähdään olevan Yhdysvalloille kansallisen turvallisuuden kysymys. Xinhua kirjoittaa, että jos Yhdysvallat saa edistettyä Korean niemimaan rauhanneuvotteluja tai Pohjois-Korean ydinaseriisuntaa, se on diplomaattinen voitto Trumpille.

Englanninkielinen media uutisoi laajemmin

Kiinalaismedian englanninkielisissä kanavissa Trump–Kim-tapaamisen saama huomio on kiinankielisiä suurempaa. Toisin kuin kiinankielisillä verkkosivuilla, tapaamisuutiset nousevat jo verkkosivujen kärkiuutisiksi, heti sivustojen alkuun.

China Daily -lehden turisteille ja diplomaateille suunnatuissa versioissa Kimin ja Trumpin tapaaminen on jo yksi pääaiheista. Englanninkielinen lehti kirjoittaa, että rauhanneuvottelut ja ydinaseriisunta ovat tapaamisen keskiössä.

Esimerkiksi Global Times -lehti kirjoitti tapaamisesta kommentin otsikolla "Pohjois-Korea ottaa jättiharppauksen".

Lehti kirjoittaa, että Kim on ottanut ison askeleen eteenpäin lentäessään Singaporeen tapaamaan Trumpia. Kirjoituksessa muistutetaan, että Pohjois-Korean johtajat vierailevat harvoin muissa maissa, eikä heitä ole usein nähty maissa, joilla on poliittisia tai sotilaallisia kytköksiä Yhdysvaltoihin. Pohjois-Korea siis uskoo, että Singapore on Kimille turvallinen paikka. Tämä on Global Timesin mukaan merkki siitä, että Pohjois-Korea pelaa modernin diplomatian pelisääntöjen mukaisesti ja että sen johtaja on valmis tottelemaan normeja ja ratkaisemaan ongelmia yhteisten sääntöjen perusteella.

Toisessa Global Times -lehden artikkelissa muistutettiin, että Kiina on näytellyt merkittävää roolia Kimin ja Trumpin tapaamisen pohjatöissä. South China Morning Post -lehti kirjoittaa, että Kiinan rooli ydinasekysymyksen sovittelijana voi kasvaa tapaamisen jälkeen.

Kirjoittaja on kiinan kieltä taitava Lännen Median toimittaja.