Kiinassa ainakin viisi ihmistä on kuollut väkijoukkoon tehdyssä veitsihyökkäyksessä, sanovat kiinalaisviranomaiset. Poliisin kerrotaan ampuneen kolme hyökkääjää.

Hyökkäys tehtiin Xinjiangin alueella eilisiltana. Hyökkäyksessä haavoittui kymmenen ihmistä.

Xinjiang on autonominen alue, jonka asukkaista valtaosa on uiguureita. He kokevat Kiinan polkevan oikeuksiaan. Alueella on levotonta. Kiina syyttää levottomuuksista uiguurikapinallisia.