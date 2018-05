Kiina kehottaa Yhdysvaltoja ja Pohjois-Koreaa kärsivällisyyteen sekä "osoittamaan hyvää tahtoa"

Kiina kehottaa Yhdysvaltoja ja Pohjois-Koreaa olemaan kärsivällisiä ja "osoittamaan hyvää tahtoa" sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump perui tapaamisensa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.

Sovintoprosessi on historiallisessa tilanteessa, ja tähän pisteeseen on ollut vaikea päästä, sanoi Kiinan ulkoministeriön edustaja Lu Kang lehdistölle.

Kiina on tukenut huipputapaamista, vaikkakin sen on uskottu olevan samalla huolissaan siitä, että Trump ja Kim saattaisivat solmia Kiinalle epäedullisen sopimuksen. New York Timesin mukaan yksi Kiinan huolista on se, että mahdollinen sopimus vähentäisi Pohjois-Korean riippuvuutta Kiinasta turvallisuus- ja talousasioiden saralla. Kiina on Pohjois-Korean isoin liittolainen ja talouskumppani.

Trump vihjasi alkuviikosta, että Kimin asenne olisi muuttunut kovemmaksi tämän tavattua Kiinan presidentin Xi Jinpingin.

Lu Kang huomautti, että sekä Trump että Pohjois-Korea jättivät oven auki keskusteluille, vaikka Trump perui huipputapaamisen.

- Toivomme, että Pohjois-Korea ja Yhdysvallat voivat vaalia viimeaikaista positiivista kehitystä, pysyä kärsivällisenä, osoittaa hyvää tahtoa sekä jatkaa liikkumista samaan suuntaan pysyen sitoutuneena (Korean) niemimaan ydinaseriisuntaan, Lu luetteli.

Japani puolestaan kommentoi Trumpin ja Kimin tapaamisen peruuntumista ilmoittamalla jatkavansa läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa.

Japanin pääministeri Shinzo Abe myös tuki Trumpia.

- Kunnioitan ja tuen presidentti Trumpin päätöstä, Abe kommentoi toimittajille Venäjän-matkallaan.

