Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet äiti ja poika viettivät kuukauden lentokentällä Tukholmassa

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet äiti ja poika asuivat kuukauden Arlandan lentokentällä Tukholmassa. Kaksikolla ei ollut asuntoa, ruokaa eikä rahaa, mutta he saivat apua lentokentän henkilökunnalta. He nukkuivat lentokentän penkeillä, kirjoittaa Norrbottens Kuriren -lehti.

Yli viisikymppinen äiti ja hänen parikymppinen poikansa ovat alun perin Turkmenistanista, mutta he olivat hakeneet Ruotsista turvapaikkaa ja asuneet siellä monta vuotta. He kertoivat lehdelle kotimaansa poliisi sanoneen, etteivät he ole tervetulleita Turkmenistaniin.

Kun kielteinen turvapaikkapäätös tuli ja he jäivät ilman asuntoa, he saivat vinkin Arlandasta, joka on aina auki.

– Ulkona oli kylmä, joten päätimme mennä sinne, poika kertoi lehdelle.

Nyt Sigtunan kaupunki on antanut heille tilapäisen asunnon.