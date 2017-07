Kenraali Dunford Yhdysvaltojen armeijalle: Transsukupuolisten kohtelua ei muuteta - vielä

Yhdysvaltojen puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Joseph Dunford on antanut koko armeijaa koskevan käskyn, ettei transsukupuolisten sotilaiden kohtelua muuteta ennen kuin presidentti on antanut siitä virallisen käskyn.

- Sillä välin, me jatkamme kaikkien henkilökuntaamme kuuluvien kunnioittavaa kohtelua, Dunford kirjoitti.

Presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, ettei transsukupuolisilla ole enää tulevaisuudessa sijaa Yhdysvaltojen armeijassa, sillä armeijan on keskityttävä ”ratkaisevaan ja ylivoimaiseen voittoon, eikä sitä voi kuormittaa valtavilla terveyskuluilla ja häiriöllä, minkä transsukupuoliset ihmiset armeijassa toisivat mukanaan".

Trumpin Twitterissä antama kommentti poiki odotetusti vastalauseiden vyöryn.

Yhdysvaltain armeijassa on 1,3 miljoonaa aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta. Arviot siitä, kuinka moni heistä on transsukupuolinen, eroavat valtavasti toisistaan. Tämä johtuu siitä, että maan armeijassa on perinteisesti ollut hiljaisuuden periaate sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä aiheista. Itsenäisesti toimiva Rand Corporation on BBC:n mukaan arvioinut, että aktiivipalveluksessa ja reservissä on noin 4 000 transsukupuolista ihmistä, kun erään arvion mukaan heitä olisi 10 000.

Pentagonin tiedottaja Dana White sanoi torstaina, etteivät he ole saaneet asiasta virallista tiedonantoa tai ohjeistusta.

Kielto, joka esti avoimesti transsukupuolisia palvelemasta armeijassa, poistettiin vuosi sitten. Sen piti tulla voimaan heinäkuun alussa, mutta puolustusministeri James Mattis lykkäsi sitä ainakin puolella vuodella.

Linkki juttuun

Linkki juttuun