Keniassa äänestetään presidentinvaalien uusintakierroksella

Keniassa äänestetään tänään uudestaan presidentinvaaleissa. Oppositiojohtaja Raila Odinga on kuitenkin kehottanut kannattajiaan boikotoimaan uusintavaaleja, koska vaalit eivät hänen mukaansa ole vapaat.

Vaalisotku on ajanut Kenian poliittiseen sekasortoon. Presidentti Uhuru Kenyatta voitti vaalit elokuussa, mutta korkein oikeus hylkäsi tulokset epäselvyyksien takia. Kyseessä oli ensimmäinen kerta Afrikassa, kun istuvan presidentin vaalivoitto mitätöidään.

Kriisi on pahin maassa sitten vuonna 2007 puhjenneiden levottomuuksien. Silloisten vaalien jälkeen maassa leimahti väkivaltaisuuksia, joissa kuoli 1 100 ihmistä. Tänäkin vuonna on ollut yhteenottoja, mutta kuolleiden määrä ei ole noussut yhtä korkeaksi. Väkivaltaisuuksissa on kuollut tiettävästi noin 40 ihmistä.