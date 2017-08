Kenian presidentinvaalikiista oikeuteen

Kenian elokuun alussa järjestetyt presidentinvaalit hävinnyt Raila Odinga sanoo vievänsä kiistan vaalien tuloksesta maan korkeimpaan oikeuteen.

Odinga on väittänyt, että vaalien tulos oli järjestetty niin, että hänen vastaehdokkaansa Uhuru Kenyatta voittaisi vaalit.

Odinga kehotti myös ihmisiä osoittamaan rauhallisesti mieltään vaalitulosta vastaan. Vaalien jälkeiset mielenosoitukset ovat jatkuneet päivien ajan, ja ne ovat toisinaan muuttuneet väkivaltaisiksi. Ainakin 17 ihmistä on kuollut protestien yhteydessä, joidenkin tietojen mukaan yli 20.

Mellakat syttyivät sen jälkeen, kun istuva presidentti Uhuru Kenyatta oli valittu toiselle kaudelle. Odingan kannattajat syyttivät vaaleja vilpillisiksi ja lähtivät monissa kaupungeissa osoittamaan mieltä kaduille.

- Pidämme kiinni oikeudestamme kokoontua ja protestoida. Pidämme hiljaisia mielenosoituksia ja hiljaisia hetkiä, lyömme rumpuja ja teemme kaikkea muuta rauhallisesti vetääksemme huomion vaalien vakaviin epäoikeudenmukaisuuksiin. Vaadimme myös niiden oikaisua, Odinga sanoi.

Vuoden 2007 presidentinvaalien lopputulos aiheutti myös vakavia mellakoita maassa, ja niissä kuoli yli 1 100 ihmistä. Myös tuolloin Odinga väitti, että vaalit eivät olleet oikeudenmukaiset. Hän vei myös vuoden 2013 vaalituloksen oikeuteen, mutta hävisi.

- Kolmansissa vaaleissa peräjälkeen kansan ääni on vaiennettu, ja kolmannen kerran vuosikymmenen aikana ehdokas, joka on hävinnyt vaalit, on julistettu presidentiksi, Odinga sanoi.

Odingan mukaan sähköinen ääntenlaskujärjestelmä oli hakkeroitu ja sitä manipuloitiin niin, että se suosi Kenyattaa. Hänen on todistettava väitteensä oikeudessa.

Odinga oli aiemmin sanonut, ettei veisi kiistaa oikeuteen, mutta muutti mielensä sen jälkeen, kun hallitus uhkasi lakkauttaa useita kansalaisjärjestöjä. Hän sanoi puolueensa vievän kiistan oikeuteen siitä huolimatta, että oikeus on toistuvasti päättänyt hallituksen hyväksi vaalituloksiin liittyvissä tapauksissa. Odinga sanoi viitaten vuoden 2013 tuomioon, että oikeudella on nyt toinen mahdollisuus pelastaa itsensä.