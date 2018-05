Kataloniassa odotettiin äänestyksen tulosta uudesta aluejohtajasta

Parlamentin on päätettävä 22. toukokuuta mennessä uudesta aluejohtajasta tai sitten pitää ilmoittaa uusista vaaleista.

Katalonian alueparlamentin odotettiin lauantai-iltana äänestävän uudesta aluejohtajasta. Ainoana ehdokkaana on Quim Torra.

Katalonian entinen aluejohtaja Carles Puigdemont, joka asuu nyt Saksassa, ehdotti vähän tunnettua alueparlamentaarikkoa Torraa uudeksi ehdokkaaksi alueparlamentin johtoon televisioidussa puheessaan, joka julkistettiin sosiaalisessa mediassa myöhään torstaina.

Katalonian parlamentin puhemies Roger Torrent sanoi perjantaina ehdottaneensa Torraa uudeksi aluejohtajaksi sen jälkeen kun hän oli kysynyt asiasta poliittisilta puolueilta.

Espanjan alaisuudesta Katalonian eroa havitteleva liike rikkaalla Koillis-Espanjan alueella ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta, vaikka se sai enemmistön alueparlamentin paikoista joulukuun vaaleissa. Vaalit oli määrännyt järjestettäväksi Espanjan pääministeri Mariano Rajoy sen jälkeen kun Puigdemont oli yrittänyt julistaa Katalonian itsenäiseksi.

Aika uuden hallinnon muodostamiseksi on käymässä vähiin. Parlamentin on päätettävä 22. toukokuuta mennessä uudesta aluejohtajasta tai sitten pitää ilmoittaa uusista vaaleista. Uudet vaalit todennäköisesti johtaisivat samanlaiseen lopputulokseen, kertoi perjantaina julkaistu mielipidemittaus.

Kukaan itsenäisyysliikkeen aiemmin ehdokkaiksi esittämästä neljästä henkilöstä ei kelvannut oikeusistuimelle, koska he joko asuvat ulkomailla tai ovat vankilassa osuudestaan kansanäänestykseen ja itsenäisyysjulistukseen.

Yksi näistä neljästä oli Puigdemont itse, joka on Berliinissä odottamassa saksalaisen tuomioistuimen päätöstä siitä, voidaanko hänet luovuttaa Espanjaan vastaamaan syytteeseen julkisten varojen väärinkäytöstä.

Torra valmis neuvotteluihin Espanjan kanssa

Torra on itsenäisyysmielinen aktivisti, jolla on vähän aiempaa poliittista kokemusta. Hän on julkaissut kirjoja Katalonian historiasta.

Torra kehotti aiemmin lauantaina Espanjaa aloittamaan dialogin hänen hallintonsa kanssa, mikäli hänet valitaan Katalonian johtoon.

– Olemme valmiit neuvottelemaan huomenna ilman ehtoja, Torra sanoi alueparlamentille catalannews.com-verkkosivuston mukaan.

Torra myös pyysi Euroopan unionia välittämään kiistassa. Hän vetosi englanniksi EU-komission puheenjohtajaan Jean-Clauden Junckeriin:

– Katalonian kriisi ei voi jatkua enää sekuntiakaan. Katalonian kansa ansaitsee Euroopan yhteisön tuen ja välittämisen.