Kataloniassa äänestetään itsenäisyydestä sunnuntaina - Barcelonassa tuhansia kokoontui osoittamaan tukeaan

Espanjassa Barcelonassa tuhansia ihmisiä on kokoontunut Katalonian itsenäisyysäänestystä koskevaan kampanjatilaisuuteen, kertoo BBC. Tilaisuudessa on muun muassa osoitettu tukea kiistellylle äänestykselle.

Äänestys on määrä käydä sunnuntaina. Espanjan hallituksen ja perustuslakituomioistuimen mukaan kansanäänestys on laiton.

Uutistoimisto AFP kertoi eilen, että itsenäistymisen kannattajat valtasivat perjantaina useita äänestyspaikoiksi ajateltuja kouluja, millä haluttiin varmistaa äänestyksen toteutuminen.

BBC:n mukaan tuhansia ylimääräisiä poliiseja on laitettu liikkeelle Espanjan keskushallinnon yrittäessä estää äänestyksen. Poliisit ovat jo päivien ajan yrittäneet estää äänestyksen toteutumista muun muassa takavarikoimalla äänestyslippuja.

Lisäksi tuomarit ja syyttäjät ovat viime päivinä määränneet suljettavaksi itsenäisyysäänestykseen liittyviä verkkosivustoja. Myös äänestyksen järjestäjiä on pidätetty. Äänestystä valvomaan perustettuja vaalilautakuntia on hajotettu ja poliisin on käsketty estää julkisten rakennusten käyttäminen äänestyspaikkoina.

Googlen sovellus blokattu alueella

Lisäksi esimerkiksi hakukoneyhtiö Google on BBC:n mukaan poistanut sisältöpalvelustaan puhelinsovelluksen, jota on käytetty ohjeistamaan äänestäjiä äänestyspaikoille. BBC kertoo, että sovellusta ladattaessa puhelimenkäyttäjät ovat saaneet viestin, jonka mukaan sovellus ei ole paikallisesti saatavilla. Sovelluksen jo aiemmin ladanneet ovat kuitenkin edelleen pystyneet käyttämään sovellusta. BBC:n mukaan Google on kertonut noudattavansa tuomioistuimen päätöstä.

Katalonian aluehallinnon mukaan Katalonian alueella on yli 2 300 äänestyspaikkaa valmiina sunnuntaina varten. Aluehallinnon mukaan vaalijärjestelyissä on mukana yli 7 200 ihmistä.

- Yhteensä 5,3 miljoonaa ihmistä, joilla on äänioikeus, kutsutaan äänestämään, kertoi aluehallinnon tiedottaja Jordi Turull perjantaina.

Mielipidemittausten mukaan suhtautuminen Katalonian itsenäistymiseen jakaa alueen asukkaita. Suuri enemmistö kuitenkin toivoo, että asiasta järjestettäisiin laillinen kansanäänestys.

