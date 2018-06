Katalonian uusi aluejohtaja haastoi Espanjan uunituoreen pääministerin neuvotteluihin

Sekä Espanjan uusi pääministeri Pedro Sanchez että Katalonian uusi aluehallinto vannoivat virkavalansa tänään.

Katalonian aluejohtaja Quim Torra ehdotti heti neuvotteluja Katalonian ja Espanjan keskushallinnon välillä.

- Pääministeri Pedro Sanchez, keskustelkaamme, puhukaamme Katalonia-kysymyksestä. Ottakaamme riskejä, te ja me, Torra sanoi vaan muutama minuutti sen jälkeen kun Sanchez vannoi virkavalansa Madridissa.

Sanchez on suhtautunut hyvin kriittisesti Katalonian itsenäisyyshankkeeseen. Nyt hän on luvannut "rakentaa siltoja" Katalonian uuden aluehallinnon kanssa, joka niin kuin edeltäjänsäkin tavoittelee itsenäistä tasavaltaa. Sanchez sai tukea valtaannousussa katalaanipuolueelta, joten hänen täytynee luvata puolueelle jotain vastineeksi. Itsenäisyyttä hänen ei kuitenkaan uskota tarjoavan.

Separatistijohtajat julistivat Katalonian itsenäiseksi lokakuussa kansanäänestyksen jälkeen. Espanjan keskushallinto mitätöi julistuksen ja otti Katalonian suoraan hallintaansa. Uuden hallinnon nimeäminen merkitsee vallan paluuta Katalonian aluehallinnolle.

Kymmenkunta itsenäisyysjulistukseen osallistunutta aluehallinnon johtajaa on edelleen vangittuna. Entinen aluejohtaja Carles Puigdemont on parhaillaan Saksassa, jossa hän odottaa mahdollista luovutuspäätöstä Espanjaan. Häntä syytetään kapinasta ja julkisten varojen väärinkäytöstä.

Talouskurille jatkoa

Espanjan pääministerin Pedro Sanchezin virkaanastujaiset pidettiin päivä Espanjan konservatiivihallinnon kaatumisen jälkeen. Uusi pääministeri astuu johtamaan vähemmistöhallintoa, sillä sosialisteilla on 350-paikkaisessa parlamentissa vain 84 paikkaa.

Sanchezin on tarkoitus muodostaa hallinto lähipäivinä, mutta mitään suuria muutoksia tuskin on luvassa. Hänen uskotaan jatkavan konservatiivihallinnon tiukkaa talouskuria. Talouskurin myötä talous on Espanjassa kohentunut nopeasti.