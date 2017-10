Katalonian johtajan Puigdemontin puhetta odotetaan jännityksellä - Tuleeko itsenäisyysjulistus?

Katalonian aluejohtaja puhuu Katalonian alueparlamentissa tiistai-iltana Suomen aikaa kello 19. Antaako Puigdemont odotetusti itsenäisyysjulistuksen vai jääkö julistus symboliselle tasolle?

Katalonian aluejohtajan Carles Puigdemontin tämän illan esiintymiseen on ladattu kovat paineet. Puigdemontin on määrä puhua Katalonian alueparlamentin istunnossa kello 19:n jälkeen Suomen aikaa.

Julistaako Puigdemont Katalonian itsenäiseksi, kuten hän on pitkin matkaa antanut ymmärtää?

Puigdemontin puhe on otsikoitu näin: "Aluehallituksen pääministeri informoi ajankohtaisesta tilanteesta".

Tämä tarkoittaa tietenkin toissa sunnuntain itsenäisyyskansanäänestystä.

Kaoottisissa oloissa järjestettyyn kansanäänestykseen osallistui Katalonian aluehallinnon mukaan 43 prosenttia äänioikeutetuista. Heistä 90 prosenttia sanoi 'kyllä' itsenäisyydelle.

Kovat otteet

Espanjan keskushallinto pyrki estämään kovin ottein laittomaksi julistamansa äänestyksen toimeenpanon. Katalonian aluehallinnon mukaan 900 äänestäjää joutui käymään paikkailtavana sairaalassa poliisiväkivallan vuoksi.

Katalonian itsenäisyyttä ajavien mielestä kansanäänestys oli pätevä ja sitova. Tätä korosti myös Puigdemont sunnuntaina esitetyssä TV3:n haastattelussa. Hän valitti sitä, ettei Espanjan hallitus suostu harkitsemaan kiistassa minkäänlaista välitystä.

- Jos valtio ei vastaa myönteisesti, teemme sen mitä olemme tulleet tekemään, Puigdemont uhkasi.

Puigdemont ei kuitenkaan antanut vihjettä siitä, millaisia askelia Katalonian aluehallitus tulee ottamaan.

Marta Pascal, Puigdemontin puoluetoverini itsenäisyysmielisestä Junts pel Sí -puolueesta, sanoi BBC:lle, että Puigdemont antaa pelkästään "symbolisen itsenäisyysjulistuksen".

Tällaisella julistuksella ei olisi käytännön seuraamuksia.

Autonomia alas

Ratkaisevaa on tämän jälkeen se, miten Mariano Rajoyn johtama Espanjan keskushallitus reagoi tähän. Rajoy on vetänyt kaiken aikaa kovaa linjaa, eikä ole suostunut neuvotteluihin, ennen kuin itsenäisyyshanke on vedetty jäihin.

El País -lehden viikonvaihteen haastattelussa Rajoy vakuutti käyttävänsä kaikki keinot Katalonian itsenäisyyden estämiseksi.

Kovinta arsenaalia olisi Katalonian autonomian peruminen joko kokonaan tai osittain. Tämän "ydinpommiksi" kutsutun perustuslain 155 artiklan käyttöönottoon Rajoy tarvitsee vain parlamentin ylähuoneen, senaatin enemmistön suostumus.

Puigdemontia hiillostaa pysymään kaidalla itsenäisyystiellä antikapitalistinen CUP-puolue, jonka kymmenen edustajan avulla Puigdemont saa itsenäisyysmielisten enemmistön Katalonian parlamenttiin.

Yritysmaailman suunnasta tulee taas painetta pysyä Espanjan osana.

Useat suuryritykset - muun muassa CaixaBank, Banco Sabadell ja Gas Natural - ovat jo ilmoittaneet siirtävänsä pääkonttorin pois Barcelonasta Katalonian epävarman poliittisen tilanteen vuoksi.