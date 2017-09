Katalonian aluehallinto valmistautuu kiisteltyyn äänestykseen - itsenäistymisen kannattajat valtasivat kouluja

Katalonian alueella on yli 2 300 äänestyspaikkaa valmiina kiisteltyyn, itsenäistymistä koskevaan kansanäänestykseen sunnuntaina. Aluehallinnon mukaan vaalijärjestelyissä on mukana yli 7 200 ihmistä.

- Yhteensä 5,3 miljoonaa ihmistä, joilla on äänioikeus, kutsutaan äänestämään, kertoi aluehallinnon tiedottaja Jordi Turull.

Turull, Katalonian varajohtaja Oriol Junqueras ja ulkoasioista vastaava Raul Romeva pitivät asiasta tänään lyhyen tiedotustilaisuuden. Sen lopuksi he paljastivat muovisen vaaliuurnan, jossa on aluehallinnon leimat.

Espanjan hallituksen ja perustuslakituomioistuimen mukaan kansanäänestys on laiton. Poliisit ovat jo päivien ajan yrittäneet estää äänestyksen toteutumista muun muassa takavarikoimalla äänestyslippuja. Vaaliuurnia ei kuitenkaan löytynyt ennen eilistä, jolloin poliisi takavarikoi niitä sata eräästä varastohallista. Vaaliuurnista vastaava yritys tosin väitti, että ne oli tarkoitettu jalkapalloseura FC Barcelonan sisäisiin vaaleihin.

Tuomarit ja syyttäjät ovat viime päivinä määränneet suljettavaksi itsenäisyysäänestykseen liittyviä verkkosivustoja. Myös äänestyksen järjestäjiä on pidätetty. Äänestystä valvomaan perustettuja vaalilautakuntia on hajotettu ja poliisin on käsketty estää julkisten rakennusten käyttäminen äänestyspaikkoina.

AFP toimittajien mukaan itsenäistymisen kannattajat valtasivat perjantaina useita kouluja. Haastatellut kertoivat aikovansa olla perheineen viikonlopun koululla, jotta niitä voitaisiin käyttää äänestyspaikkoina.

Mielipidemittausten mukaan suhtautuminen Katalonian itsenäistymiseen jakaa alueen asukkaita. Suuri enemmistö kuitenkin toivoo, että asiasta järjestettäisiin laillinen kansanäänestys.