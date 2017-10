Katalonialle asetettu takaraja lähestyy - uudet vaalit saattavat tarjota takaoven

Espanjan hallituksen asettama takaraja Katalonialle umpeutuu tänään aamupäivällä. Madrid edellyttää, että Katalonian hallitus tuolloin ilmoittaa selkeästi, onko Katalonia julistautunut itsenäiseksi. Espanja uhkaa siinä tapauksessa kumota Katalonian itsehallinnon ja ottaa sen suoraan hallintaansa.

Hallituslähteen mukaan Madrid saattaa olla tarjoamassa Katalonialle vaihtoehtoisena ratkaisuna uusien aluevaalien järjestämistä, jolloin suora yhteenotto Madridin ja Barcelonan välillä voitaisiin ehkä välttää.

Katalonian aluehallinnon johtaja Carles Puigdemont on vältellyt suoran vastauksen antamista. Hän on sanonut, että Katalonialla on oikeus julistautua itsenäiseksi 1. lokakuuta pidetyn kansanäänestyksen jälkeen ja vaatinut neuvotteluja Espanjan hallituksen kanssa. Pääministeri Mariano Rajoyn hallitus ei ole suostuvainen jatkamaan keskusteluja.

Uusien vaalien järjestäminen voisi tarjota tien ulos umpikujasta. Rajoyn hallitus pelkää, että Katalonian ottaminen suoraan keskushallinnon alaiseksi aiheuttaisi uusia mielenosoituksia ja levottomuuksia. Vaaleissa katalonialaiset saisivat ottaa kantaa siihen, haluavatko jatkaa itsehallintoalueena vai ryhtyä itsenäisiksi. Kansanäänestys puolsi ylivoimaisin luvuin itsenäisyyttä, mutta äänestysvilkkaus jäi reiluun 40 prosenttiin.

Yli 800 yritystä on jo ilmoittanut siirtävänsä päämajansa pois Kataloniasta itsenäisyyshankkeen luoman epävarmuuden takia.