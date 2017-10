Katalonialaiset saapuivat itsenäisyysäänestyksen paikoille jo aamuyöllä

Espanjan Kataloniassa sadat ihmiset ovat alkaneet kokoontua äänestyspaikoille yön aikana. Katalonian itsehallintoalue järjestää kansanäänestyksen itsenäistymisestä tänään.

Sekä Barcelonassa että Katalonian alueen johtajan Carles Puigdemontin kotikaupungissa Gironassa ihmisiä saapui äänestyspaikoille jo ennen auringonnousua suojellakseen niitä keskushallinnon sulkemisyrityksiltä. Espanjan keskushallinto pitää äänestystä laittomana ja on määrännyt Kataloniaan poliisivoimia estämään sen toimeenpano.

Katalonian aluehallinnon johtajisto on edelleen vakuuttanut, että äänestys alueen itsenäisyydestä toteutuu. Äänestyksen onnistuminen tuli kyseenalaiseksi viimeistään eilen, kun poliisi sulki lukuisia äänestyspaikkoja.

Järjestäjät ovat vaatineet mahdollisen poliisitoiminnan vastustamisen pysyvän rauhanomaisena.

Poliisi sulki noin 1 300 äänestyspaikkaa

Katalonian varajohtaja Oriol Junqueras on BBC:n mukaan sanonut, että vaadittavat vaaliuurnat äänestystä varten ovat saatavilla. Katalonian televisiokanavalle asiaa kommentoinut Junqueras sanoi myös uskovansa suuren määrän ihmisiä äänestävän tänään.

- Olemme ylittäneet monia esteitä. Ei ole mitään, minkä yläpuolelle emme voisi nousta. Jos emme puolusta oikeuksiamme, niin kuka sitten? hän sanoi.

Espanjan keskushallinto on yrittänyt estää äänestystä kaikin keinoin. Kataloniaan on määrätty poliisivoimia estämään äänestyksen toimeenpano. Espanjan hallituksen edustaja kertoi eilen poliisin sulkeneen noin 1 300 itsenäisyysäänestyksen äänestyspaikkaa. Kaikkiaan äänestyspaikkoja on hieman yli 2 300.

Äänestyspaikkojen sulkemisen lisäksi poliisi on BBC:n mukaan ottanut haltuunsa myös muun muassa Katalonian aluehallinnon tietoliikennekeskuksen.

Uutistoimisto Reutersin Espanjan hallituslähteiden tietojen perusteella poliisi päättäisi itse, kuinka toteuttaa käsky estää sunnuntainen äänestys. Katalonian poliisijohto on vaatinut poliisien välttävän voiman käyttöä.

"Sovittelulle tarvetta"

Katalonian johto on viime päivinä vakuuttanut neuvotteluvalmiuttaan äänestyksen tuloksesta riippumatta. Katalonian alueen johtaja Carles Puigdemont toivoi "sovittelua" katalaanien ja Espanjan keskushallinnon välille. Hänen mukaansa sovittelulle on tarvetta, oli sunnuntaisen kansanäänestyksen tulos mikä tahansa.

Aluehallitus on toisaalta ilmoittanut antavansa itsenäistymisjulistuksen parin vuorokauden kuluessa äänestyksestä, jos kyllä-äänet voittavat.

Mielipidemittausten mukaan katalonialaisten mielipiteet jakautuvat itsenäistymisen suhteen, mutta sitovan kansanäänestyksen järjestämisellä asiasta on Kataloniassa vahva kannatus.

Espanjan suurimmissa kaupungeissa osoitettiin mieltä

Kiista Katalonian kansanäänestyksestä on aiheuttanut yhden Espanjan pahimmista sisäpoliittisista kriiseistä sitten diktaattori Francisco Francon kuoleman vuonna 1975.

Espanjan suurimmissa kaupungeissa järjestettiin eilen suuria mielenosoituksia Espanjan yhtenäisyyden puolesta. Myös Katalonian suurimmassa kaupungissa Barcelonassa tuhannet ihmiset osoittivat mieltä yhtenäisyyden puolesta.