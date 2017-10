Katalonia aikoo itsenäistyä

Aluehallinnon johtaja Carles Puigdemont on ilmoittanut, että Katalonia julistautuu itsenäiseksi.

Itsenäisyyttä kannattavat katalaanit kokoontuivat Barcelonan keskustassa sijaitsevalla Placa de Catalunyalle seuraamaan äänestyksen tuloksia. Paikalla oli myös brexitin puolesta äänestänyt Charles Gare, joka hurrasi katalaanien mukana.

– On hienoa, että he ovat ottaneet itsenäisyyden näin tosissaan. Tunnelma on sama kuin brexit-yönä.

Sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä katalonialaiset juhlivat Barcelonan kaduilla. Monet kertoivat valvoneensa lähes tauotta perjantaista lähtien.

– Me halusimme äänestää ja äänestimme, muotoili äänestäjille pihunut Katalonian aluehallinnon puhemies Jordi Turull.

Aluehallinnon johtajan Carles Puidgemontin mukaan Espanjan historiassa on yksi väkivaltainen sivu lisää. Lausunnolla hän viittasi Espanjan poliisin käyttämään väkivaltaan äänestyksen estämiseksi.

Myös kansainvälinen yhteisö on tuominnut väkivallan, vaikkei se ole ottanut varsinaisesti kantaa Katalonian tulevaan yksipuoliseen itsenäisyysjulistukseen. Monien EU-maiden johtajien mukaan kyse on Espanjan sisäisestä konfliktista.

Katalonian aluehallinto on ilmoittanut pitävänsä yleislakon tiistaina vastalauseena Espanjan keskushallinnolle.

Yhden aikaan yöllä noin kaksi miljoona katalaania oli äänestänyt itsenäisyyden puolesta.