Kanadassa kymmenettuhannet joutuneet pakenemaan rajuja maastopaloja

Kanadassa liki 40 000 asukasta on joutunut pakenemaan kodeistaan mittavien maastopalojen alta. Viranomaisten mukaan Brittiläisen Kolumbian provinssissa varaudutaan suurimpaan hätäevakuointiin koskaan.

Paikallismedian mukaan Brittiläisen Kolumbian provinssin keski- ja eteläosissa on riehunut lähes 160 maastopaloa.

Alueelle on värvätty sammutustoimiin liki epätoivoisesti tuhansia palomiehiä ympäri maata ja satoja sammutuslentokoneita. Apua on kutsuttu Australiasta asti, josta paikalle on saapumassa ainakin 50 palomiestä. Viranomaisten mukaan sammutusavun tavoittelu myös muista maista on mahdollista.

Toistaiseksi ei ole kerrottu, että kukaan olisi kuollut paloissa.

BBC:n mukaan maastopalot ovat riehuneet Brittiläisen Kolumbian provinssissa jo yli viikon ajan.

